‘Bergwijn is zo sterk als een paard, maar gaat liggen als een schaap’

FC Emmen speelde zondagavond in eigen stadion met 1-1 gelijk tegen PSV. De gelijkmaker kwam uiteindelijk op naam van Mark Kolar, maar Glenn Bijl trof daarvoor al op wonderbaarlijke wijze het net. Zijn treffer vanaf de middenlijn werd na inmenging van de VAR afgekeurd door scheidsrechter Dennis Higler, wegens een overtreding op Steven Bergwijn.

“Dat een jongen als Bergwijn zo makkelijk omvalt... Het is geen honderd procent overtreding, dus de VAR moet zich er niet mee bemoeien. Higler heeft bepaald dat het geen overtreding is, dus dat is zonde”, zegt Bijl in gesprek met FOX Sports. “Het is een beetje half duwen en trekken, gewoon man tegen man. Dan valt Bergwijn omver. Hij is een hele sterke speler, dus die kan niet zomaar omver vallen. Ik keek naar de keeper en die stond enorm veel voor zijn doel, dus ik dacht: ik probeer het gewoon. Ik heb het weleens vaker geprobeerd, maar dan nam de keeper ‘m gewoon om zijn borst aan. Gelukkig ging die er nu in, maar helaas werd het doelpunt afgekeurd.”

Ook FC Emmen-trainer Dick Lukkien snapt weinig van het besluit om het doelpunt af te keuren. "Ik had hem niet afgekeurd, daar ben ik heel eerlijk in. Discutabel is acceptabel, maar blijkbaar niet altijd", geeft Lukkien te kennen in gesprek met RTV Drenthe. "Higler staat erom bekend dat hij van mannelijk voetbal houdt. Er zat wel een armpje bij, maar niet heel ernstig. Bergwijn is zo sterk als een paard, maar gaat liggen als een schaap. Nogmaals, ik had er niet voor gefloten. Higler doet dat wel en daar moet je dan maar mee omgaan" "We hebben echt een zeer goede tweede helft gespeeld tegen een PSV dat in een moeilijke fase zit, maar nog altijd gewoon een topclub in Nederland is", zo analyseert de oefenmeester van FC Emmen. "Op basis van die tweede helft had ik ook nog wel het gevoel dat we konden winnen, al besef ik dat ook zij in het laatste kwartier voor rust ook nog twee keer hadden kunnen scoren. Dus we moeten hier maar mee leven."