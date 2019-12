Iker Casillas weet het zeker en oogst lof met tweet over de ‘GOAT’

Iker Casillas vindt Lionel Messi de beste speler aller tijden. De aanvaller van Barcelona was zondagavond zoals wel vaker beslissend voor zijn ploeg door vlak voor tijd de enige treffer te maken in de kraker tegen Atlético Madrid (0-1). Casillas, voormalig doelman van Real Madrid én ex-ploeggenoot van Cristiano Ronaldo, vindt de Argentijn van ongekende kwaliteit.

Na afloop van het duel in het Wanda Metropolitano plaatste Casillas een bericht op Twitter dat veel reacties oplevert. "Formule voor voetbal: doelman (top) en speler (icoon van een geit)", stelt de 38-jarige Spanjaard, doelend op keeper Marc-André ter Stegen en Messi. Met het plaatje van de geit wordt 'GOAT', de Greatest of all Time, bedoeld (de beste speler aller tijden).

Fórmula para el fútbol : portero ?? & jugador ??. Hoy se han llevado los 3 puntos del Wanda el Barça. El Atleti ha jugado bien pero le ha faltado definir las ocasiones. Los blaugranas siguen en lo alto de la clasificación. El Atlético, a luchar por la zona Champions @LaLiga — Iker Casillas (@IkerCasillas) December 1, 2019

Vandaag de dag is er veel te doen over de vraag wie de beste speler van deze generatie is. Vaak wordt naast Messi ook Ronaldo aangehaald als de beste ooit, maar Casillas neemt met deze tweet dus duidelijk stelling. Veel supporters van Barcelona reageren op social media enthousiast op het bericht van de keeper, voorheen vele jaren de grote rivaal van de Catalaanse grootmacht.

Ook Saúl Ñíguez, middenvelder van Atlético, was na afloop vol lof over Messi. "We lopen rond met veel frustratie, want we speelden goed en hadden mogelijkheden. Maar wanneer Messi op het veld staat, presteert hij. En op een ogenschijnlijk eenvoudige manier. Ter Stegen maakte enkele belangrijke reddingen, maar voor mij is Messi de man van de wedstrijd. Hij heeft laten zien waarom hij de beste is", zo wordt hij geciteerd door Marca.