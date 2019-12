‘Gini belde me om te bedanken, we bellen na elke wedstrijd met elkaar’

Jetro Willems was zaterdagmiddag van grote waarde bij Newcastle United. Mede dankzij een treffer van de 25-jarige vleugelverdediger speelden the Magpies met 2-2 gelijk tegen Manchester City. Na de wedstrijd kreeg Willems een bedankje van Georginio Wijnaldum, die Liverpool door het puntverlies van the Citizens steviger aan kop zag komen in de Premier League.

“Gini belde me om te bedanken. We bellen na elke wedstrijd met elkaar”, zegt Willems in gesprek met De Telegraaf. De twee zijn goed bevriend sinds hun gezamenlijke periode bij PSV. “We zitten nu niet zo ver uit elkaar. Ik ben bij de Champions League-wedstrijd van Liverpool tegen FC Salzburg geweest en hij is ook al een keer bij mij geweest. Het is niet zo dat we het dan alleen maar over voetbal hebben met elkaar. Als vrienden hebben we het juist ook over andere dingen, want we zijn al zoveel met voetbal bezig.”

“Gini doet het geweldig. Als hij na de Champions League-winst van vorig seizoen dit seizoen met Liverpool ook nog kampioen weet te worden, dan kan hij met voetbalpensioen. Dan heeft hij het fantastisch gedaan. Liverpool is al zo lang geen kampioen meer geweest”, vervolgt de vleugelverdediger. Wijnaldum kwam via Newcastle United bij Liverpool terecht, maar Willems denkt er nog niet aan dat er voor hem een vergelijkbare route in het verschiet kan liggen. “Laat ik het nou eerst maar eens over een langere periode laten zien bij Newcastle.”

“Ik vind het geweldig om in Engeland te spelen. Dat is altijd mijn droom geweest. En dit is een heel mooie club met een geweldige achterban. Het niveau vind ik hoger dan in Duitsland. Hier word je elke week getest”, stelt Willems. De 22-voudig Oranje-international hoopt tevens terug te keren bij Oranje. “Ik ga echt niet lopen kletsen dat ik bij Oranje hoor. Ik moet tot de volgende interlandperiode in maart laten zien wat ik waard ben en dan merk ik wel of dat iets oplevert. Als ik mijn huidige niveau vasthoud, dan komt het vanzelf weer.”