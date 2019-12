Wout Brama clasht met Erik ten Hag: ‘Ik heb het hem duidelijk gemaakt’

FC Twente leek zondagmiddag op weg naar een stunt tegen Ajax. De Tukkers kwamen in eigen huis op een 2-0 voorsprong, maar konden niet voorkomen dat de Amsterdammers uiteindelijk met een 2-5 zege huiswaarts keerden. Wout Brama kreeg tijdens het duel met Ajax het nog aan de stok met trainer Erik ten Hag.

Na een tackle Godfried Roemeratoe op Dusan Tadic protesteerde Ten Hag bij scheidsrechter Pol van Boekel. Brama stelt dat de oefenmeester slecht gedrag vertoonde. '"Hij probeerde de scheidsrechter te beïnvloeden, daar houd ik niet van", laat de 33-jarige middenvelder van FC Twente weten in gesprek met TC Tubantia.

"Godfried speelde de bal en ik heb Erik even duidelijk gemaakt dat hij zich er niet mee moest bemoeien. Ik weet precies wat hij op dat moment aan het doen is. Hij speelt dan een spelletje", aldus Brama, die na afloop alweer kon lachen met Ten Hag om het voorval. "Hij zei me op z'n Twents: Je had de scheidsrechter mooi in de tuk, hè", lacht de routinier.

FC Twente kwam op voorsprong door treffers van Keito Nakamura en Aitor Cantalapiedra. Ajax wist vervolgens een spectaculaire comeback te realiseren. Basisdebutant Noa Lang en invaller Klaas-Jan Huntelaar zorgden met respectievelijk drie en twee goals voor de ommekeer. Ajax gaat nu met 41 punten aan kop in de Eredivisie, terwijl FC Twente op de twaalfde plek blijft steken.