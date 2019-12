Valentijn Driessen: ‘Dan denk je: hoe is het in godsnaam mogelijk?’

Na een 1-1 gelijkspel op bezoek bij FC Emmen houdt de kritiek op PSV-trainer Mark van Bommel aan. Valentijn Driessen zegt in een video van De Telegraaf dat hij het ‘ongelofelijk’ vond hoe de Eindhovenaren voor de dag kwamen in Drenthe. De journalist is desondanks niet van mening dat Van Bommel geslachtofferd moet worden voor de sportieve crisis die PSV al een aantal weken in zijn greep houdt.

“Ongelofelijk, natuurlijk. Zeker omdat je met 0-1 voorkomt. Dan denk je: er komt ruimte en je hebt snelle spitsen. Malen en Bergwijn waren de ontbrekende schakels. FC Emmen moet komen, maar dan laat je je toch verrassen en in de slotfase kom je nog een aantal keer goed weg. Dan denk je: hoe is het in godsnaam mogelijk? Je zag in Lissabon dat het elftal op gegeven moment uit elkaar valt en dan worden de afspraken niet meer nagekomen”, verwijst Driessen naar het met 4-0 verloren Europa League-duel met Sporting Portugal.

“Dan moet je je afvragen hoe lang dit nog gaat duren. Van Bommel was na afloop lovend over de eerste helft, zoals hij dat vorige week ook was na de wedstrijd tegen sc Heerenveen. Maar dit moet je twee helften kunnen opbrengen, zeker tegen tegenstanders als Heerenveen en Emmen”, vervolgt de journalist van De Telegraaf. Driessen twijfelt echter niet of Van Bommel voorlopig nog aan het roer blijft bij PSV. “Want hij blijft zitten en dat is ook normaal. Je moet het sowieso tot de winter aankijken.”

Voor PSV wachten voor de winterstop nog wedstrijden tegen Fortuna Sittard, Rosenborg BK, Feyenoord, GVVV en PEC Zwolle. “Je moet nu een goede serie neerzetten en dan zal de ploeg moeten bewijzen dat ze doen wat hij doen wat hij wil zien en vraagt. Als dat ook in die wedstrijden niet blijkt, moet je met z’n allen rond de tafel gaan zitten om met elkaar te kijken hoe je dit oplost. Los je het op met aankopen of met een nieuwe trainer? Maar als het zo doorgaat tot eind december zoals nu, moet er sowieso wat gebeuren.”