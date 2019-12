Michiel Kramer vol onbegrip: ‘Ze branden hen wel tot op het bot af’

Michiel Kramer baalt enigszins van het beeld dat er over hem bestaat. De spits van ADO Den Haag is regelmatig betrokken bij opmerkelijke incidenten die zijn belicht door de media. De voormalig Feyenoorder geeft in gesprek met De Telegraaf aan dat teamgenoten vaak zeggen dat de aanvaller anders in elkaar steekt dan dat ze van tevoren hadden gedacht.

“Dat komt omdat er een bepaald beeld is geschetst van mij als voetballer, maar ook van de persoon buiten het voetbal. Ik heb een stempel. De media creëren dat beeld, maar ik zelf ook deels. In het begin van je loopbaan zeg je wel eens dingen waarvan je achteraf denkt: waarom zei ik dat? Maar mensen die mij leren kennen, komen er al snel achter dat ik heel anders ben”, aldus Kramer, die het niet belangrijk vindt wat de buitenwacht vindt.

Kramer begrijpt dat journalisten in praatprogramma’s hun mening geven, maar geeft aan analisten soms niet goed te begrijpen. “Vooral oud-profvoetballers. Zij weten als geen ander hoe een voetballer in elkaar steekt, maar branden ze nadat ze gestopt zijn dan wel tot op het bot af. Ik snap niet dat oud-spelers, soms zelfs oud-topspelers, zich af en toe niet goed lijken te kunnen verplaatsen in de spelers.”

Als de spits een gebeurtenis uit het verleden kon veranderen, zou hij anders hebben gehandeld inzake het broodje kroket die hij genuttigd had bij een duel van Feyenoord. “Mensen denken nog steeds dat ik dat deed om een vertrek bij Feyenoord te forceren, maar dat is echt onzin. Er zat helemaal geen gedachte achter. Ik had op dat moment zes uur niet gegeten en had gewoon honger. (...) Ook dat moment heeft invloed gehad op het beeld dat sommigen van mij hebben. Terwijl het om zoiets lulligs ging.”