Daily Mirror: Ontslag van Emery leidt tot fraaie promotie voor Van Bronckhorst

Na het ontslag van Unai Emery is Arsenal momenteel op zoek naar een nieuwe manager. Verschillende namen werden de voorbije dagen in verband gebracht met de vacature bij the Gunners, maar volgens de Daily Mirror is Mikel Arteta momenteel de topkandidaat. Het eventuele vertrek van de huidige assistent van Josep Guardiola kan uitermate positieve gevolgen hebben voor Giovanni van Bronckhorst.

Van Bronckhorst is sinds afgelopen zomer werkzaam binnen de City Football Group, het voetbalimperium van de eigenaren van Manchester City. Daardoor werd 44-jarige oefenmeester in de voorbije maanden al gelinkt aan een overstap naar New York City FC, dat op zoek is naar een nieuwe trainer na het vertrek van Domènec Torrent. De Daily Mirror brengt Van Bronckhorst nu in verband met een aanmerkelijk grotere baan binnen de City Football Group.

De Engelse krant schrijft namelijk dat Guardiola geen problemen heeft met het vertrek van Arteta, omdat met Van Bronckhorst de ideal replacement reeds op de Etihad Campus aanwezig is. Het is al langer bekend dat de voormalig trainer van Feyenoord er goed op staat binnen de City Football Group, wat een van de redenen was waarom zijn naam tevens gelinkt werd aan de vacature in New York.

Het is niet de eerste keer dat Arsenal belangstelling heeft voor Arteta. Ivan Gazidis, destijds algemeen directeur, voorkwam dat de oud-middenvelder in de zomer van 2018 al werd aangesteld als opvolger van Arsène Wenger. Hij is inmiddels naar AC Milan vertrokken en de huidige head of football Raul Sanllehi ziet wel iets in Arteta. Ook de namen van Brendan Rodgers (manager van Leicester City), Massimiliano Allegri (clubloos), Rafael Benítez (trainer van Dalian Yifang), Patrick Vieira (trainer van OGC Nice) en Carlo Ancelotti (trainer van Napoli) passeerden de revue.

De BBC linkte Erik ten Hag aan de vacature bij Arsenal, maar de Daily Mirror zet een streep door de naam van de trainer van Ajax. In Engeland concludeert men dat Ten Hag zijn zinnen heeft gezet op een dienstverband bij Bayern München, dat nog altijd zoekt naar een definitieve opvolger voor Niko Kovac. Ook de komst van Ronald Koeman naar Arsenal wordt uitgesloten, omdat de huidige bondscoach van Oranje volgens de berichten uit Engeland een ontsnappingsroute naar Barcelona aan het plannen is.