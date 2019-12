‘Ik werd herkend in De Kuip, toen moest ik wel even het stadion uit rennen’

Noa Lang schitterde zondag door een hattrick te produceren voor Ajax in het duel met FC Twente (2-5). De twintigjarige buitenspeler maakte als veertienjarige de overstap van rivaal Feyenoord naar de Amsterdamse club en heeft zeker geen spijt van die keuze. "Ik denk dat ik heb laten zien dat ik een Ajax-speler ben", zegt Lang, geciteerd door De Telegraaf.

"Ik heb van mijn zesde tot mijn veertiende bij Feyenoord gespeeld en daar een fantastische tijd gehad, maar ik ben al mijn hele leven Ajacied. Dat Ajax-gevoel heb ik van huis uit meegekregen, van mijn vader", aldus Lang, die de rivaliteit tussen de clubs in 2016 ondervond. "Ik keek Feyenoord-Ajax in De Kuip, werd herkend en toen moest ik wel even het stadion uit rennen", lacht de aanvaller.

Lang erkent dat het in het begin lastig was tegen FC Twente, dat op 2-0 voorsprong kwam. "Na de 2-0 kreeg ik op mijn donder. En dat was terecht. Ik moet de bal niet zo laconiek willen doorspelen met mijn hak. Toch denk ik dat ze nu wel blij met me zijn. Dit is een jongensdroom. Het waren niet de allermoeilijkste doelpunten. Maar geluk moet je ook een beetje afdwingen."

De aanvaller hoopt de komende tijd meer minuten te maken bij de hoofdmacht van Ajax, ook omdat andere spelers kampen met blessures. Lang moet fysiek dan wel beter worden. "Of ik kramp kreeg? En of ik kramp kreeg! In mijn kuiten en in mijn liezen. Het komt doordat ik in Jong Ajax nooit langer dan een uur mocht spelen, omdat ik in het weekend ook op de bank bij het eerste zit. Als je een tijd geen hele wedstrijden speelt, ga je dat zoals nu tegen FC Twente na zeventig minuten wel voelen."