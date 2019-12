‘Frenkie de Jong is de beste aankoop van Barcelona van het decennium’

Een laat doelpunt van Lionel Messi gaf zondagavond de doorslag in de topper tussen Atlético Madrid en Barcelona (0-1). Met enkele sublieme reddingen had Marc-André ter Stegen mogelijk een net zo groot aandeel in de zwaarbevochten overwinning van de Catalanen. Frenkie de Jong vormde dit keer een middenveld met Arthur en Ivan Rakitic en had het zichtbaar lastig. Enerzijds vanwege het sterke begin van Atlético, anderzijds omdat Ernesto Valverde blijft schuiven met de Nederlander.

Hoewel De Jong in zijn eerste maanden genoeg uitgeblonken heeft om standaard aan het startsignaal te verschijnen, is hij niet verzekerd van een specifieke positie. Hij speelde aanvankelijk als linkshalf, met Arthur aan de rechterkant en Rakitic op zes. Na een moeilijk eerste half uur wisselden Arthur en De Jong van positie en dat kwam de aanvoer richting Messi alleen maar ten goede. In de laatste twintig minuten, na de entree van Arturo Vidal ten koste van Arthur, moest De Jong echter weer naar de linkerkant verhuizen.

De kranten in Spanje zien de toekomst van De Jong als Azulgrana echter zeer positief in. “Met Ter Stegen en Messi, ziet het leven er roze uit’, zo valt boven de beoordelingen van AS te lezen. De sportkrant is lovend over het spel van De Jong. “De Nederlander is een zekerheidje op het middenveld. Zijn capaciteit om het speelveld te monopoliseren en zowel defensief als offensief een bijdrage te leveren, is ongekend. Hij heeft zo ontzettend veel talent dat je je afvraagt waar zijn grenzen liggen. Hij is de beste aankoop van Barcelona van het decennium en we zitten nog niet eens op een derde van het seizoen.”

De overwinning in Madrid ten spijt, slechts zes spelers van Barcelona kregen een voldoende van Sport: Ter Stegen (acht), Sergi Roberto (zeven), Gerard Piqué (zes), Clément Lenglet (zes), Messi (acht) en Luis Suárez (zes). De meest verkochte sportkrant van Catalonië beoordeelt De Jong met een vijf en vat zijn optreden als ‘bereidwillig’ samen. “De Nederlander geeft altijd alles en laat zijn karakter zien, ook al wordt hij door de tegenstander in zo ontzettend veel moeilijkheden gebracht zoals in het Wanda Metropolitano het geval was. Met zijn houding compenseerde hij zijn gebreken in de opbouw.”

In de optiek van Marca zijn De Jong en Barcelona één geheel. “De menos a más, como el Barcelona”, oftewel: van meer naar minder, net als Barcelona. “De Jong heeft de bal nodig om gelukkig te zijn. Naarmate de avond vorderde, groeide hij in de wedstrijd.” Mundo Deportivo is eveneens lovend over de capaciteit van de Nederlander. “Een nieuwe demonstratie van zijn kwaliteiten, al was hij minder helderziend in de zone die César Luis Menotti ‘de zone van de definitie’ noemde. Hij had een aandeel in de 0-1.”

ElDesmarque deelt De Jong een zes uit en noemt de Nederlander ‘een van de weinige lichtpuntjes van Barcelona in de eerste helft’. El Pais zag dat de Nederlander het in het begin moeilijk had, net als de rest van het middenveld. “Ivan Rakitic, de vervanger van Sergi Busquets, De Jong en Arthur waren net as bij elke aanval van Atlético. Het team van Diego Simeone was de puurste vorm van cholista. De middenvelders van Barcelona leken wat ze niet zijn: zeurpieten. Iedereen weet dat een Barcelona zonder bal een naakt elftal is. Valverde wisselde zijn pionnen en koos ervoor om Arthur en De Jong van kant te wisselen. Dat sorteerde effect. De Jong groeide uit tot een lastpost voor Saúl Ñiguez en maakte tegelijkertijd het leven van Messi makkelijker.”