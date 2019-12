Ajacied uitgelicht bij Studio Voetbal: ‘Hij vindt zichzelf wel goed’

Noa Lang beleefde zondagmiddag een geweldig basisdebuut bij Ajax door drie keer te scoren tegen FC Twente (2-5 zege). Bij Studio Voetbal wordt overwegend positief gereageerd op het optreden van de twintigjarige vleugelspeler, al plaatst Ron Jans ook een kanttekening. "Hij vindt zichzelf wel goed, als je zijn interviews ziet", zegt de trainer van het Amerikaanse FC Cincinnati.

Jans benadrukt wel dat Lang een goede prestatie heeft geleverd. "Hij zit er al een poosje aan te komen. Het is wel opmerkelijk dat hij drie goals maakt", aldus de oefenmeester, die vindt dat Ajax als ploeg goed omgaat met tegenslagen. "Ik vind het sowieso enorm knap van Ajax om in een Europese week, met veel blessures, Quincy Promes valt nog uit, dat ze het zo makkelijk laten lijken en met 2-5 winnen van FC Twente. Dat is wel een enorm compliment waard."

Willem Vissers weet dat Lang al eerder op een kans in het eerste van Ajax had gehoopt. "Hij is heel ongeduldig", merkt de journalist van De Volkskrant op. "Het was moeilijk voor hem om steeds bij Jong Ajax te moeten voetballen, want hij vindt zichzelf inderdaad redelijk goed. Dat is-ie ook. Toen raakte David Neres geblesseerd, op die flank kan hij ook spelen. Toen kwam Zakaria Labyad erin, ik denk dat hij zichzelf beter vindt dan Labyad. Die raakte ook geblesseerd, en nu pas krijgt hij de kans. Nu gaat hij zeker tot de winterstop heel veel spelen."

Lang kwam woensdag in de Champions League-wedstrijd tegen Lille OSC (0-2 winst) vlak voor rust in het veld, toen Labyad uitviel met een hamstringblessure. "Ik vond hem tegen Lille al heel goed invallen eigenlijk", vertelt Pierre van Hooijdonk, eveneens aanwezig bij de talkshow. "Je merkt niet dat hij daar voor de eerste keer tussen loopt. Dat is een kwaliteit, want dan kun je gelijk mee in het niveau en je wordt overal in betrokken."