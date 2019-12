Perez vernietigend over excuses Van Bommel: ‘Ik hoor een subtopclub praten'

PSV-trainer Mark van Bommel weigerde na afloop van de teleurstellende wedstrijd tegen FC Emmen (1-1) om erg kritisch te zijn op zijn eigen ploeg. De oefenmeester hield zich tegenover FOX Sports vast aan het goede spel in de eerste helft tegen Emmen en vorige week tegen sc Heerenveen (2-1 winst). Kenneth Perez, als analist aanwezig bij de tv-zender, oordeelt vernietigend over de uitlatingen van Van Bommel.

"De teleurstelling is heel groot, zeker als je het verschil ziet tussen de eerste en tweede helft", zegt Van Bommel. "De technische uitvoering in de eerste helft vond ik gewoon heel erg goed. We hadden het fantastisch voor elkaar en hadden 3, 4 of 5-0 moeten maken. Dat doe je niet. In de tweede helft hadden we wel momenten dat we goed voetbalden, maar dan laat de technische uitvoering je in de steek." De coach ziet nog voldoende perspectief bij PSV. "We kunnen ons vasthouden aan het goede voetbal. Tegen Heerenveen en Emmen hebben we in de eerste helft laten zien dat we echt heel erg goed kunnen voetballen, alleen dan komt het op resultaat aan."

Perez werd in de studio geconfronteerd met het interview met Van Bommel. "Ik begrijp wel wat hij wil. Hij wil niet zoveel druk op het elftal leggen en zo, maar ik hoor hier gewoon een subtopclub praten", aldus de oud-middenvelder. "Hij zegt: 'We hebben twee helften kunnen volhouden. Tegen Heerenveen-thuis en tegen Emmen-uit. We zijn niet in staat om dit te doen, dat te doen...' Dat hoort toch niet bij PSV? Ik snap wel dat je uit een hele moeilijke situatie komt, maar dit hoort helemaal niet bij Van Bommel. Ik mis toch wel de zeer kritische blik op het spel en op zijn selectie."

Volgens Perez straalt Van Bommel door zijn uitspraken de verkeerde houding uit. "Dit past niet bij een trainer als Van Bommel en een club als PSV, om het zo met de mantel der liefde te bedekken. Zo van: 'Eén helft was leuk, maar de tweede helft, volgende keer misschien wel beter.' Dat gaat niet, het is een topclub, het is spelen om de prijzen, om in de Champions League te komen."

Jan Joost van Gangelen suggereert dat Van Bommel zijn ploeg naar buiten uit wil beschermen, maar Perez vindt dat niet slim. "Je communiceert bij interviews en persconferenties ook met je team. Dan gaan spelers denken: We hebben toch een helft goed gespeeld tegen Heerenveen of Emmen, dat is blijkbaar de lat. Tegen Emmen! Nou, dan wordt de lat op een gegeven moment zo laag dat je ook niet meer méér kan eisen. Ik vind het heel merkwaardig, want ik zie een soort berusting."