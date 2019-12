Gullit heeft dringend advies voor Ziyech: ‘Anders heb je niets aan hem’

Noa Lang luisterde zondag zijn basisdebuut bij Ajax op met een hattrick tegen FC Twente (2-5). Analist Youri Mulder is onder de indruk van de jonge vleugelaanvaller. De oud-aanvaller vergelijkt Lang met diens voorgangers Vaclav Cerny, tegenwoordig speler van FC Utrecht, en Dennis Johnsen, uitgeleend aan PEC Zwolle, en legt uit waarom de trefzeker Ajacied wél de kwaliteiten heeft om te slagen bij de koploper in de Eredivisie. Collega-analist Ruud Gullit steekt juist de loftrompet over Hakim Ziyech, bijna wekelijks de uitblinker bij Ajax.

"Je hebt op die positie Cerny gehad, er is lang gehoopt dat dat iets zou worden. En Johnsen, die nu bij PEC speelt", opent Mulder zondagavond in Rondo van Ziggo Sport. "Lang heeft misschien niet die actie die zij hebben, maar hij heeft weer andere kwaliteiten. Een bepaalde voetbalintelligentie, wanneer moet ik voor de goal zijn, de timing. Hij heeft echt een neusje voor de goal, scorend vermogen. Het hoort bij het moderne voetbal, buitenspelers die dat hebben."

Gullit bespreekt de ontwikkeling van Ziyech, die in zijn eerste jaren bij Ajax nog weleens kritiek kreeg. De algehele opinie over de middenvelder lijkt inmiddels behoorlijk te zijn veranderd. Gullit hoopt dat Ziyech risico in zijn spel blijft leggen. "Hij móét risico blijven nemen, anders heb je niets aan hem." Tafelgenoot Keje Molenaar keek woensdag vertederd toe hoe Ziyech zich ontfermde over een klein jongetje dat het veld was opgekomen tijdens het Champions League-duel tussen Lille OSC en Ajax. "Hij heeft hiermee alle harten in Europa veroverd."

Molenaar is tevens onder de indruk van de veerkracht van Ajax, dat zondag een 2-0 achterstand wegpoetste tegen FC Twente en vervolgens met ruime cijfers won. Na negentig minuten gaf het scorebord een 2-5 eindstand aan. "Ik had geen moment het gevoel dat Ajax niet zou winnen." Khalid Boulahrouz, ook aanwezig bij het praatprogramma, deelt de mening van Molenaar. "Ze spelen niet goed, maar zakken niet snel door de ondergrens bij Ajax."