Stand Eredivisie na speelronde 15: Zwalkend PSV raakt steeds verder achterop

Ajax zette dit weekend een volgende stap richting titelprolongatie in de Eredivisie. De Amsterdammers wonnen zondag met 2-5 op bezoek bij FC Twente en staan zo nog altijd zes punten los aan kop. Achtervolger AZ ontdeed zich met minimaal verschil van VVV-Venlo (1-0) en blijft enigszins in het spoor van Ajax. PSV kwam in de uitwedstrijd tegen FC Emmen niet verder dan een remise (1-1) en raakt steeds verder achterop.