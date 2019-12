‘Ik begrijp dat niet van Kluivert, nu heeft De Ligt een probleem in Italië'

Patrick Kluivert gaf onlangs tegenover Mundo Deportivo zijn duidelijke mening over de transfer van Matthijs de Ligt van Ajax naar Juventus. "Ik denk dat hij een beetje spijt heeft, maar het zij zo." Keje Molenaar, de schoonvader van de Juventus-verdediger, snapt niet waarom Kluivert, thans hoofd opleidingen van Barcelona, dergelijke uitspraken doet over De Ligt.

Het interview van Kluivert werd zondagavond in Rondo van Ziggo Sport aangehaald door analist Youri Mulder. Molenaar was er echter snel bij om Kluivert van repliek te dienen. "Daar klopt echt niks van en ik begrijp ook niet zo goed dat Patrick dat wereldkundig maakt. Die jongen heeft dan gelijk een probleem in Italië, dat werkt daar zo. Op het moment dat Patrick zoiets wereldkundig maakt, dan gaan de grote supporters, en dat zijn er nogal wat bij Juventus, zich zorgen maken. Hij moet dan weer allerlei dingen rechtzetten, want Matthijs heeft het daar uitstekend naar zijn zin."

"Hij heeft dus absoluut geen spijt van zijn keuze. Ik vind het link van Patrick. Alles wordt opgepikt door de kranten en enorm uitvergroot", aldus Molenaar, die nog een reden aangeeft waarom de uitspraak van Kluivert ongelukkig is. "Patrick heeft autoriteit, internationaal gezien. Dus als hij zoiets zegt, wordt het ook gelijk door iedereen opgepikt. Vooral in Italië en Ruud (Gullit, ook aanwezig als gast, red.) weet hoe dat gaat. Dan sta je op de voorpagina. Matthijs heeft het gewoon naar zijn zin en de juiste keuze gemaakt."

Die keuze was snel gemaakt, zo weet Molenaar verder te melden. De jurist wil gelijk een misverstand uit de wereld helpen. "Hij had moeten kiezen voor Bayern München, Liverpool of Manchester United werd er gezegd. Alleen, die keuze was er niet. Op een bepaald moment waren het Paris Saint-Germain en Juventus, dat waren de twee grootste kandidaten." Barcelona was nooit een serieuze optie. "Dat was in het begin wel sluimerend, maar daar liep hij echt een groot risico dat hij op de bank terecht zou komen."

Cristiano Ronaldo zei afgelopen zomer na de finale van de Nations League, door Portugal met 1-0 gewonnen tegen Oranje, tegen De Ligt dat hij naar Juventus moest komen. Volgens Molenaar was dat een bijzonder moment voor zijn schoonzoon. "Dat is ook vrij logisch, die jongen (De Ligt, red.) was op dat moment negentien jaar. De foto van Ronaldo hing nog ongeveer aan de wand. Dat zo'n jongen dat dan zegt. Dat zou hetzelfde zijn als Johan Cruijff dat vroeger tegen ons gezegd had. Dat streelt, natuurlijk streelt dat."