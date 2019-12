Kenneth Perez vol verbijstering na interview Noa Lang: ‘What the f...'

Noa Lang kan terugkijken op een prachtige week. De twintigjarige buitenspeler was afgelopen woensdag al invaller bij Ajax in de Champions League-wedstrijd tegen Lille (OSC 0-2 zege) en zondagmiddag volgde in de Eredivisie zijn basisdebuut tegen FC Twente. Hij beschaamde het vertrouwen van trainer Erik ten Hag niet en leidde Ajax met drie doelpunten naar een 2-5 overwinning. Het interview dat Lang na afloop in Enschede gaf heeft echter voor verbijstering gezorgd bij Kenneth Perez.

Lang gaf in gesprek met verslaggeefster Fresia Cousiño Arias aan 'lang te hebben moeten wachten op zijn kans'. "Ik heb geduld moeten hebben", voegde de jonge aanvaller eraan toe. Perez reageert zondagavond bij FOX Sports verbaasd op de woorden van Lang. "Het is toch geweldig", lacht de Deense analist, die zich verwondert over het gebrek aan geduld bij Lang en andere jonge spelers. "Sommige jongens die nog bij de A-junioren zitten, denken: 'Hoezo speel ik niet? Ik snap er helemaal niks van, ik moet lang wachten op mijn debuut.' What the f…", zegt de oud-middenvelder.

"Het niveau bij Ajax is nu gewoon zo hoog: je wordt niet even basisspeler", vervolgt Perez, die stelt dat Lang 'heel blij moet zijn dat hij af en toe mag invallen'. Lang profiteerde in Enschede van blessures van David Neres en Zakaria Labyad. "Hij is nu de reserve van de reserve. Ik weet eerlijk niet wat die jongens verwachten. Het zou prettig zijn als er iemand uit zijn omgeving zegt: 'Je scoort nu tijdens je invalbeurt, maar dat betekent niet dat je nu basisspeler bent.' Dat gaat natuurlijk met vallen en opstaan. En je hebt met concurrentie te maken."

"Ik vond hem vandaag wel goed spelen", vult collega-analist Kees Kwakman aan. "Wat ik met name goed vond, was zijn overzicht. Hij speelde niet blind met zijn gezicht naar beneden en wilde zichzelf ook niet geforceerd bewijzen. Bij Jong Ajax is het geen goalgetter, maar nu maakt hij er opeens drie." Perez veronderstelt dat Lang de potentie heeft om uit te groeien tot een productieve speler. "Ik denk dat hij een goede trap heeft: hij werkte bij zijn doelpunten af met beleid, met binnenkant voet. Dat zit wel goed. Ik denk wel dat hij iemand is die goals kan maken. Iets wat me wel opviel bij hem: hij wil uit stilstand voetballen soms. Dat is niet goed, want hij moet juist uit beweging voetballen."