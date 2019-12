Wederom scorende Weghorst moet hoofdrol ditmaal aan Rashica laten

VfL Wolfsburg heeft zondagmiddag op eigen veld verloren van Werder Bremen (2-3), waar Milot Rashica de hoofdrol opeiste. De ex-Vitessenaar tekende voor twee doelpunten voor de bezoekers, met de winnende treffer in de slotfase. Wout Weghorst maakte zijn zevende treffer van dit Bundesliga-seizoen, maar het was uiteindelijk niet voldoende om Wolfsburg een goed resultaat te bezorgen.

Rashica zette de formatie uit Bremen al na dertien minuten op voorsprong met een beheerst genomen strafschop. De voorsprong hield echter geen stand, want Weghorst was alert bij een hoekschop, waardoor Wolfsburg de stand gelijk trok na 36 minuten spelen. Desondanks ging Bremen met een voorsprong de rust in. Leonardo Bittencourt bracht het doelpunt op zijn naam met nog vijf minuten tot de rust, tot droevenis van Weghorst en consorten.

Wolfsburg ging in de tweede helft op jacht naar de gelijkmaker en Bremen kwam daardoor behoorlijk onder druk te staan. Bruma leek na ruim een uur spelen te scoren namens de thuisclub, maar op aanraden van de VAR werd de treffer geannuleerd. Een kwartier voor het einde verscheen de gelijkmaker alsnog op het scorebord, toen William op de rand van het strafschopgebied raak schoot. Wolfsburg wilde doordrukken, maar de winnende treffer viel aan de andere kant.

Het slotakkoord werd namelijk verzorgd door uitblinker Rashica. De voormalige vleugelaanvaller van Vitesse stond aan het einde van een vlot lopende counter van Bremen en maakte in kansrijke positie geen fout. Wolfsburg gooide in de slotfase alles op de aanval, maar dat bracht geen verandering meer in de stand. Bremen, met Davy Klaassen negentig minuten binnen de lijnen, stijgt naar de twaalfde plaats in de Bundesliga. Wolfsburg blijft de nummer negen en laat de aansluiting bij de subtop voorlopig liggen.