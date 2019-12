Dick Advocaat adviseert leiding Feyenoord: ‘Die moeten ze gauw vastleggen’

Feyenoord hield zondag met pijn en moeite drie punten over aan de thuiswedstrijd tegen PEC Zwolle (1-0). Steven Berghuis maakte halverwege de eerste helft het enige doelpunt van de wedstrijd, maar is desondanks na afloop niet geheel tevreden. Het verval van Feyenoord in het tweede bedrijft baart de aanvoerder zorgen.

Berghuis weigert de overwinning heilig te verklaren en wijst op het zwakke spel van de ploeg na rust, toen PEC diverse goede kansen op de gelijkmaker onbenut liet. "Je kunt wel kritisch zijn over met name de tweede helft. Ik weet niet wat er was", vertelt de aanvaller voor de camera van FOX Sports. "De veldbezetting was zo zwak in de tweede helft. Ik denk persoonlijk omdat we achterin twee man over hadden. Maar daar zijn beelden voor om er van te leren en er beter van te worden, maar ik vond de tweede helft wel echt slecht."

De eerste helft van Feyenoord stemt Berghuis wel tevreden. "We hebben toen veel kansen gecreëerd. We hadden ook veel lopende mensen. Alleen één goal is te weinig", merkt hij op. Het baart Berghuis zorgen dat Feyenoord te vaak wegzakt in een wedstrijd. "We hebben het daar gewoon moeilijk mee. We hebben fases in de wedstrijd waarin het best goed is, maar over de hele wedstrijd is dat niet genoeg. Wel genoeg om met 1-0 van Zwolle te kunnen winnen, maar als je met Feyenoord naar toe wil waar Feyenoord hoort moet dat veel beter."

Feyenoord-trainer Dick Advocaat houdt net als Berghuis een dubbel gevoel over aan de wedstrijd. "De eerste helft was duidelijk voor ons. We hadden alleen meer kansen af moeten maken, maar dat deden we dan niet. Je merkt het dan toch aan het elftal. We krijgen dan nog wel een paar kansen, maar onze keeper redt de wedstrijd", aldus Advocaat, die daarmee complimenten overheeft voor Nick Marsman.

Marsman verdedigde het doel van Feyenoord omdat Kenneth Vermeer en Justin Bijlow nog altijd geblesseerd zijn en verrichte met name in de tweede helft enkele belangrijke reddingen. De doelman is niet de enige Feyenoord-speler die kan rekenen op de complimenten van Advocaat: ook Orkun Kokcü krijgt lof toegezwaaid. "Dat is een heel, heel groot talent. Die moeten ze maar gauw vastleggen", adviseert Advocaat de technische leiding van Feyenoord. De achttienjarige Kokcü ligt momenteel nog tot medio 2023 vast bij Feyenoord en Advocaat voorspelt de middenvelder een grote toekomst. "Het is een genoegen om naar hem te kijken."