Van Dijk genomineerd voor Sportman van het Jaar; Ajax kan in prijzen vallen

Virgil van Dijk maakt kans op de eretitel Sportman van het Jaar. De verdediger van Liverpool is door het NOC*NSF samen met autocoureur Max Verstappen en wielrenner annex veldrijder Mathieu van der Poel genomineerd voor de verkiezing, zo maakt de sportkoepel zondagavond bekend. Op woensdag 18 december worden in de AFAS Live in Amsterdam de winnaars gekozen.

Van Dijk beleefde een droomjaar, waarin hij onder meer de Champions League won met Liverpool. Met het Nederlands elftal reikte de mandekker tot de finale van de Nations League en dwong hij kwalificatie voor Euro 2020 af. In augustus werd Van Dijk door de UEFA al uitgeroepen tot Men's Player of the Year. Aanstaande maandag behoort de 28-jarige international samen met Lionel Messi en Cristiano Ronaldo tot de kanshebbers voor de Ballon d'Or.

Het NOC*NSF heeft ook oog voor de uitstekende prestaties van Ajax. De Amsterdammers zijn, net als de Oranje-voetbalvrouwen, genomineerd voor Sportploeg van het Jaar. Erik ten Hag, de trainer van de club, dingt mee naar de titel Coach van het Jaar. De oefenmeester van Ajax neemt het op tegen Sarina Wiegman, de bondscoach van de Oranje Leeuwinnen, en Hugo Haak (bondscoach van de baansprinters).

Ten Hag reikte met Ajax tot de halve finale van de Champions League en won nationaal zowel de Eredivisie als de beker. In de huidige jaargang staan de hoofdstedeling soeverein aan kop in de competitie en is er een gunstige uitgangspositie in de Champions League. De Oranje Leeuwinnen, die dus ook genomineerd zijn, reikten dit jaar tot de finale van het WK, die verloren werd van de Verenigde Staten.