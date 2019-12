Povere tweede helft wordt Feyenoord door Marsman net niet fataal

Feyenoord heeft zondag een moeizame overwinning geboekt op PEC Zwolle. Een doelpunt in de eerste helft van Steven Berghuis bleek uiteindelijk voldoende voor drie punten: 1-0. Het elftal van trainer Dick Advocaat speelde een prima eerste helft, maar mocht uiteindelijk van geluk spreken dat een zeer povere tweede helft niet tot puntverlies leidde. Feyenoord komt door de zege op 24 punten uit 15 duels en is inmiddels opgeklommen naar een zevende plaats in de Eredivisie. PEC blijft met 13 punten uit 15 wedstrijden teleurstellend vijftiende staan.

Nadat de wedstrijd was voorafgegaan door een minuut stilte ter nagedachtenis aan de deze week overleden Pim Verbeek, zocht Feyenoord voor eigen publiek direct de aanval. De van een blessure teruggekeerde Nicolai Jörgensen kreeg na amper vijf minuten de eerste mogelijkheid van de wedstrijd: na voorbereidend werk van Lutsharel Geertruida schoot de Deense spits naast. Kort erna dacht Luis Sinisterra Feyenoord prachtig op voorsprong te schieten, maar het doelpunt van de Colombiaan werd uiteindelijk afgekeurd vanwege buitenspel. De thuisploeg had PEC in de tang en leek na een kwartier eindelijk beloond te worden voor zijn aanvalsdrift. Jörgensen had de bal van dichtbij voor het inschieten na een afgemeten voorzet van Orkun Kökcü, maar hij schoot miraculeus over.

Halverwege de eerste helft kon Feyenoord alsnog de openingstreffer vieren. Tyrell Malacia had in het strafschopgebied oog voor Berghuis, waarna de aanvoerder van de Rotterdammers vanaf een meter of tien doeltreffend uithaalde: 1-0. PEC kwam na daarna iets beter in de wedstrijd, maar schoten van Dennis Johnsen en Gustavo Hamer leverden geen gevaar op voor Nick Marsman, die bij Feyenoord weer in het doel stond vanwege blessures van Kenneth Vermeer en Justin Bijlow. Aan de overzijde werd een afstandsknal van Kökcü nog op schitterende wijze onder de lat weggetikt door Michael Zetterer, alvorens het rustsignaal klonk in De Kuip. Extra smet op de eerste helft voor PEC was het geblesseerd uitvallen van spelmaker Iliass Bel Hassani, na negentien minuten voetballen.

In de eerste fase na rust was Feyenoord slordig en wist PEC zich naar enkele uitstekende kansen te voetballen. Zo moest Marsman in het eerste kwartier van de tweede helft redden op pogingen van Dean Huiberts, Lennart Thy, Thomas Lam en Johnsen. Na precies een uur vuurde namens Feyenoord Berghuis van afstand naast, maar PEC bleef opvallend genoeg de gevaarlijkste ploeg. In de 63ste minuut had Thy de gelijkmaker op de schoen na gestuntel in de zestien van Leroy Fer, maar opnieuw redde Marsman adequaat. Even erna schoot de keeper Feyenoord wéér te hulp: hij hield met het gezicht een schot van Huiberts uit het doel.

Feyenoord was de grip op de wedstrijd volledig kwijt. Advocaat haalde de moegestreden Jörgensen twintig minuten voor tijd naar de kant ten faveure van Sam Larsson en kort erna moest Jens Toornstra op het middenveld plaatsmaken voor Yassin Ayoub. Zeven minuten voor tijd voerde Advocaat zijn laatste wissel van de wedstrijd door: nota bene Berghuis werd afgelost door Renato Tapia. PEC bleef ondertussen brutaal zoeken naar de gelijkmaker en leek vijf minuten voor tijd eindelijk loon naar werken te krijgen. Een schot van Vito van Crooy leek bestemd voor de verre hoek, maar opnieuw zat uitstekend keeperswerk van Marsman een treffer voor PEC in de weg. Het was het laatste wapenfeit van de wedstrijd voor de bezoekers, die zo dus nalieten Feyenoord twee punten af te snoepen.