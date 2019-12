Winnend AZ eert Hatzidiakos en vergroot voorsprong op PSV tot acht punten

Nummer twee AZ heeft zondagmiddag de vijfde zege op rij in de Eredivisie geboekt. Het elftal van trainer Arne Slot was in het Cars Jeans Stadion met 1-0 te sterk voor laagvlieger VVV-Venlo, waardoor het gat met nummer drie PSV is opgelopen tot acht punten. De Eindhovenaren komen later deze zondag in actie tegen FC Emmen. Yukinari Sugawara droeg zijn doelpunt op aan Pantelis Hatzidiakos, die donderdag tegen FK Partizan een zware knieblessure opliep en de rest van het seizoen is uitgeschakeld. Sugawara hield na zijn treffer demonstratief het shirt van de verdediger omhoog.

AZ moest evenwel lang wachten op de openingstreffer in Den Haag. VVV-verdediger Tobias Pachonik haalde na tien minuten spelen een schot van Owen Wijndal op tijd van de lijn. Diezelfde Wijndal werd tien minuten later in kansrijke positie gestuit door Nils Röseler. Jordy Clasie op zijn beurt zag twee goede schietmogelijkheden in rook opgaan, terwijl ook een knal van Calvin Stengs over het doel van VVV vloog. De bezoekers beperkten zich hoofdzakelijk tot verdedigen.

In de slotfase moest VVV-doelman Thorsten Kirschbaum alsnog de gang naar het net maken. Sugawara dook net buiten het strafschopgebied op en zag zijn bekeken schot tussen twee verdedigers door in de verre hoek belanden. De doelpuntenmaker uit Japan kreeg vervolgens een shirt aangereikt vanaf de AZ-bank met de naam van Hatzidiakos en liet het tricot duidelijk zien aan de supporters van de Alkmaarse club. Vijf minuten later floot arbiter Martin van den Kerkhof voor het einde van de eenzijdige eerste helft.

De tweede helft liet hetzelfde spelbeeld zien, met AZ naarstig op zoek naar de tweede treffer. VVV bleef met name door het sterke optreden van Kirschbaum op de been in Den Haag. De Duitse sluitpost maakte vijf minuten na rust een afstandsknal van Oussama Idrissi onschadelijk en hield luttele minuten later Myron Boadu van scoren af. De aanvaller werd in het strafschopgebied aangespeeld door de oplettende Stengs, maar het gevolg was niet van dien aard dat AZ een 2-0 voorsprong kon vieren.

Op dat moment kroop VVV wat meer uit zijn schulp, met een hard afstandsschot vanaf de zijkant van het strafschopgebied van Elia Soriano als gevolg. AZ-keeper Marco Bizot stond echter op zijn post en hield zijn doel schoon. Kort daarna tikte zijn collega Kirschbaum een bekwaam schot van Teun Koopmeiners over de lat, waardoor de slotfase spannend bleef. Een kwartier voor tijd werd de tegenvallende Boadu afgelost door Ferdy Druijf, donderdag met twee doelpunten nog de held van AZ tegen Partizan. Röseler haalde kort voor tijd nog een inzet van Wijndal, die door de benen ging van Kirschbaum, van de lijn. De formatie van Slot trok de zege desondanks zonder al te veel moeite over de streep, ondanks het slotoffensief van VVV in de blessuretijd. Soriano had nog gelijk kunnen maken bij de tweede paal, maar de voorzet was te hard voor de aanvaller om er iets goeds mee te doen. AZ staat dankzij de winstbeurt weer zes punten achter lijstaanvoerder Ajax.

AZ speelt voor de winterstop nog een keer een thuiswedstrijd, tegen koploper Ajax op 15 december, al is de speellocatie van dit duel nog niet bekend. Het stadion van ADO, dat de afgelopen maanden werd gebruikt na het instorten van een gedeelte van het dak in het eigen stadion, is zeker geen optie en het is nog maar de vraag of beide ploegen het duel in het AFAS Stadion kunnen afwerken. De gemeente Alkmaar komt op korte termijn met een definitieve beslissing hieromtrent.