Ajax kende zeer onrustige voorbereiding: ‘Het was een aardige knalpot’

Ajax kende een onrustige voorbereiding op de uitwedstrijd tegen FC Twente van zondagmiddag. Supporters van de Tukkers staken namelijk in de nacht van zaterdag op zondag vuurwerk af bij het spelershotel van de Eredivisie-koploper in De Lutte. Het hele gebeuren maakte indruk op Donny van de Beek, al hield het de bezoekers uit Amsterdam niet van een overwinning af: 2-5.

"Ik moet zeggen dat ik wel even wakker werd", vertelt Van de Beek na afloop in gesprek met Veronica. "Ik ben heel makkelijk dat ik dan gelijk door kan slapen. Maar het was wel vlakbij mijn raam. Het ging niet lang door, maar het was wel een aardige knalpot. Ik lag met Siem de Jong op de kamer en die werd ook wakker. Maar ik sliep wel weer snel door gelukkig."

De slechte start van Ajax in Enschede, Twente kende een 2-0 voorsprong, heeft volgens Van de Beek niets te maken met het nachtelijke vuurwerk. "Ik denk niet dat dat de reden was dat het minder ging ofzo. Ik ben gelijk weer verder gaan slapen, maar ik vond het wel grappig en wist wel gelijk dat het fans van de tegenpartij waren." De Ajax-middenvelder is niet boos op de aanhang van Twente. "Het hoort erbij, prima toch."

Van de Beek is lovend over Noa Lang, die zijn basisdebuut bij Ajax opluisterde met een hattrick. "Mooi voor hem dat hij gelijk driemaal scoort", aldus de middenvelder, die Lang omschrijft als een 'lieve jongen'. "Ik kan heel goed met hem opschieten. Hij wacht al heel lang op zijn kans, daar heb ik het ook weleens met hem over gehad. Dat is niet altijd makkelijk, mooi dat hij het dan gelijk laat zien."