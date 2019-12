Arsenal kan ook niet winnen in eerste duel na ontslag van Emery

Arsenal heeft zondag in de Premier League genoegen moeten nemen met een punt. Het team van interim-coach Fredrik Ljungberg kwam op bezoek bij laagvlieger Norwich City niet verder dan een puntendeling: 2-2. De tijdelijke opvolger van de ontslagen Unai Emery koos op Carrow Road voor in ieder geval één opvallende wijziging: de eerste basisplaats van Shkodran Mustafi dit seizoen in de Premier League. Arsenal staat na de remise op een achtste plaats, met negentien punten, terwijl Norwich met elf punten op de negentiende stek staat.

Arsenal was in de eerste helft zonder meer de betere ploeg, maar Norwich strafte met twee sublieme counter het gestuntel in de Londense defensie af. In de eerste twintig minuten hielden de teams elkaar nog in evenwicht, waarna the Canaries toesloegen. Onel Hernández won een tackle in de buurt van zijn cornervlag en vervolgens kwam de bal via Kenny McLean terecht bij Teemu Pukki. De aanvaller kreeg zeeën van ruimte en schoot de bal via Mustafi tegen de touwen: 1-0.

Luttele minuten later ging de bal op de stip, na een handsbal van Christoph Zimmermann. Tim Krul raadde de intenties van Pierre-Emerick Aubameyang, maar de VAR constateerde dat enkele spelers van Norwich te vroeg het strafschopgebied waren ingelopen. In de herkansing werd Krul de verkeerde hoek ingestuurd: 1-1. In de extra tijd verscheen de 2-1 op het scorebord. Hernandez ging mee naar voren, bracht Calum Chambers uit positie en gaf de bal op Todd Cantwell: hij kreeg alle tijd om de bal diagonaal achter Bernd Leno te werken.

Na nog geen uur spelen poetste Arsenal de achterstand weg: een inzet van Mustafi na een corner van Özil kon nog worden geblokt, maar de daaropvolgende inzet van Aubameyang verdween wel achter Krul. Twee minuten later werd Arsenal gered door Leno, na opnieuw slecht verdedigen. De inzet van McLean ging via de vingertoppen van de Duitser tegen de buitenkant van de paal. Hoewel Norwich in de laatste 25 minuten probeerde om een derde treffer te forceren, moest het team van Daniel Farke genoegen nemen met een punt.