De Graafschap kan tweede nederlaag op rij ternauwernood voorkomen

De Graafschap heeft wederom punten laten liggen in de Keuken Kampioen Divisie. Zes dagen na de verrassende nederlaag tegen de beloften van AZ remiseerde het team van Mike Snoei voor ruim elfduizend toeschouwers tegen Go Ahead Eagles, dat al veertien duels op rij ongeslagen is: 1-1. Het doelpunt van de thuisploeg viel pas zeven minuten voor het einde. Door de remise bedraagt de achterstand van De Graafschap op koploper SC Cambuur vijf punten: 34 om 39.

Voor de zesde maal op rij was er sprake van een 0-0 ruststand bij een wedstrijd van Go Ahead, dat in de eerste 45 minuten vrij eenvoudig overeind bleef in Doetinchem. Het meeste gevaar kwam van de bezoekers, terwijl Hobie Verhulst eigenlijk alleen in actie hoefde te komen op een vrije trap van Mohamed Hamdaoui.

Hidde Jurjus moest op zijn beurt redding brengen op een schot van afstand van Richard van der Venne, terwijl een schuiver van Martijn Berden op slag van rust maar net naast ging. Tussendoor eindigde een schot van Jaroslav Navratil in het zijnet. Vlak na rust sloegen de bezoekers alsnog toe. Elmo Lieftink kreeg de bal voor zijn voeten na een gekraakt schot van Berden en schoot buiten bereik van Jurjus binnen: 0-1.

De Graafschap werd daarna sterker, maar dat vertaalde zich niet meteen in een gelijkmaker. Verhulst keerde een schot van Branco van den Boomen en zag hoe Ralf Seuntjens de bal van dichtbij net naast prikte. Go Ahead had het lastig en moest uiteindelijk vanaf elf meter de 1-1 toestaan. Na een dubieuze overtreding van Verhulst op Daryl van Mieghem was het Seuntjens die de toegekende strafschop verzilverde en daarmee de eindstand op De Vijverberg bepaalde.

Vlak daarna kreeg Van der Venne immers nog een enorme kans om Go Ahead aan drie punten te helpen, maar hij stuitte van dichtbij op de voeten van Jurjus. De Deventer club is na de puntendeling op een zevende plaats terug te vinden.