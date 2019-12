RKC blijft punten sprokkelen en boekt tweede zege van seizoen

RKC Waalwijk heeft zondagmiddag belangrijke punten in de Eredivisie gepakt. Voor de derde keer in de laatste vier duels stapte het team van Fred Grim niet als verliezer van het veld. Na de zege op Heracles Almelo (2-0) en de remise tegen FC Emmen (1-1) was de hekkensluiter dit keer te sterk voor FC Utrecht: 0-1. Door de overwinning bedraagt de achterstand op nummer zeventien ADO Den Haag nog maar drie punten.

In een bijzonder saaie eerste helft kwamen de ploegen van John van den Brom en Grim niet tot scoren. Er waren dan ook na het rustsignaal de nodige fluitconcerten te horen. FC Utrecht, de enige club die in de voorbije twee speelrondes in de Eredivisie niet scoorde, speelde in de eerste helft slordig voetbal en kwam niet verder dan mislukte pogingen van Leon Guwara en Adam Maher. Het slordige spel bood RKC zelfs uitzicht op een doelpunt.

Na iets meer dan tien minuten spelen was er sprake van een misverstand achterin bij FC Utrecht, waarna een van richting veranderd schot van Stijn Spierings maar net naast het doel ging. Op slag van rust had ook Sylla Sow de 0-1 op zijn schoen, maar Maarten Paes voorkwam met een redding dat de Domstedelingen met een achterstand de kleedkamers moesten betreden.

Ook na de onderbreking bleef het thuispubliek, met een reden, ontevreden over het spel van FC Utrecht. De ploeg van Van den Brom leek aanvankelijk een versnelling hoger te gaan spelen, met dreiging van Guwara en Gyrano Kerk, maar de fluitconcerten waren na een uur spelen wederom hoorbaar. De onvrede onder de fans werd twintig minuten voor tijd echter nog erger. Melle Meulensteen kopte raak uit een vrije trap van Clint Leemans en zette zodoende een verrassende tussenstand van 0-1 op het scorebord. Ook daar had FC Utrecht geen antwoord op, al had Vaessen wel een belangrijk aandeel in de overwinning. De doelman keerde dertien minuten voor tijd een schot van Maher en daarna ook de rebound van invaller Simon Makienok.