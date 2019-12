Perez filosofeert over Ajacied: ‘Op een gegeven moment is het ook op’

Ajax wist zondagmiddag een comeback tegen FC Twente te realiseren. De Amsterdammers kwamen op een 0-2 achterstand, maar wisten door treffers van basisdebutant Noa Lang (3) en invaller Klaas-Jan Huntelaar (2) uit te lopen naar een riante 2-5 zege. Daley Blind zegt na afloop in gesprek met FOX Sports dat Ajax het zichzelf moeilijk heeft gemaakt.

De verdediger zag dat de ploeg op bepaalde momenten slordig was tegen FC Twente. "En op cruciale plekken op het veld, waardoor we hun counters eigenlijk inleiden. In onze opbouw nemen we weleens wat risico, maar als je dan niet scherp bent, kun je ook counter om de oren krijgen. Zij speelden het goed uit", aldus Blind, die overigens complimenten overhad voor de twee doelpuntenmakers.

Naast hattrickheld Lang krijgt ook Huntelaar veel lof op social media. De spits wist twee keer te scoren en zodoende wederom een belangrijke bijdrage te leveren bij Ajax. Kenneth Perez ziet dat de veteraan op 36-jarige leeftijd nog altijd van waarde kan zijn voor de Amsterdammers. "Het mooie aan Klaas-Jan vind ik dat hij precies weet wat hij moet doen als hij voor de goal komt", stelt de Deense analist.

Perez doelt op de 2-5, waar Huntelaar bij een counter alleen op het vijandelijke doel afstormde. Bij die aanval leek het alsof de spits nog werd achterhaald door een snellere verdediger. "Hoe lang hij dit nog kan is de vraag, op een gegeven moment is het ook op", vraagt Perez zich zodoende af. “36 jaar, het grootste gedeelte van zijn carrière ligt dus achter hem. Of hij het nog een halfjaar, een jaar of twee jaar vol kan houden, dat moeten we zien."