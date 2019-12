Bizarre wedstrijd voor recordbrekende Vivianne Miedema bij Arsenal

Vivianne Miedema heeft zondag geschiedenis geschreven voor de vrouwenploeg van Arsenal. De spits deed 69 minuten mee in de competitiewedstrijd tegen Bristol City en was daarin betrokken bij tien doelpunten. Ze maakte er zes en gaf vier assists, alvorens ze naar de kant werd gehaald. Uiteindelijk won Arsenal met 11-1. Landgenote Daniëlle van de Donk stond eveneens op het veld.

Miedema bereidde de 1-0 voor van Lisa Evans, die ook de 9-0 voor haar rekening nam. De andere twee doelpuntmakers die scoorden na voorbereidend werk van Miedema waren Leah Williamson en Jordan Nobbs. Nadat de aanvalster naar de kant ging, maakte Emma Mitchell er 11-0 van en deed Bristol City uit een strafschop nog wat terug.

De 11-1 overwinning betekende de grootste zege ooit in de hoogste vrouwenafdeling van Engeland. Bovendien werd Miedema de eerste speelster ooit die zesmaal scoorde in een competitieduel. Dit seizoen was ze goed voor 30 doelpunten voor club en land; in het gehele kalenderjaar 2019 staat haar totaal op 49 treffers.

Miedema is bezig aan een ijzersterk seizoen. In 13 officiële scoorde de 23-jarige spits al 22 keer voor Arsenal, nadat ze vorig seizoen 31 keer scoorde in 28 duels. Mede door haar scoringsdrang gaat Arsenal aan kop in de FA Women's Super League. Manchester City kan zondag wel op gelijke hoogte komen, als het thuis wint van hekkensluiter Liverpool.