Advocaat ziet blessuregevallen terugkeren; Marsman weer doelman

Nicolai Jörgensen is weer van de partij bij Feyenoord. De Deense spits was de afgelopen tijd geblesseerd, maar heeft zondag weer een basisplek als de Rotterdamse club het in eigen huis opneemt tegen PEC Zwolle. Rick Karsdorp, ook teruggekeerd van een blessure, begint op de bank bij Feyenoord. Nick Marsman is wederom doelman bij Feyenoord.

Kenneth Vermeer en Justin Bijlow zijn nog altijd geblesseerd, waardoor Advocaat wederom kiest voor Marsman. De keeper maakte afgelopen donderdag zijn debuut voor Feyenoord bij de 2-2 gelijkspel tegen Rangers FC in de Europa League. Lutsharel Geertruida, Eric Botteghin, Marcos Senesi en Tyrell Malacia vormen de defensie van de thuisploeg.

Op het middenveld staan de verwachte namen Jens Toornstra, Orkun Kokcü en Leroy Fer. De aanval wordt zondagmiddag in De Kuip gevormd door buitenspeler Steven Berghuis en Luis Sinisterra, met Jörgensen als centrumspits. Tegen Rangers FC had Sam Larsson nog een basisplek, maar door de terugkeer van Jörgensen moet de Zweed nu plaatsnemen op de bank.

Opstelling Feyenoord: Marsman; Geertruida, Botteghin, Senesi, Malacia; Toornstra, Kokcü, Fer; Berghuis, Jörgensen en Sinisterra.

Opstelling PEC Zwolle: Zetterer; Hamer, Lachman, Lam, Van Wermeskerken; Dekker, Clement, Bel Hassani; Van Crooij, Thy en Johnsen.