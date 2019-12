Pol van Boekel verstoort droom Noa Lang bijna: ‘Misschien was hij serieus’

Noa Lang beleefde een droomdebuut als basisspeler van Ajax. Met drie doelpunten hielp het twintigjarige talent zijn ploeg zondagmiddag langs FC Twente: 2-5. “Een jongensdroom”, zo bestempelt Lang zijn optreden in gesprek met FOX Sports. “Ik heb lang moeten wachten en ik heb geduld moeten hebben. Dat ik dan zo mijn basisdebuut maak, is echt heel mooi.”

Ajax, en Lang, moesten van ver komen in De Grolsch Veste. De bezoekers startten zwak aan de wedstrijd en keken binnen twintig minuten aan tegen een 2-0 achterstand. “Ik begon ook heel zwak aan de wedstrijd", erkent Lang. "Ik heb een rol bij de tweede tegengoal. Maar je moet je koppie erbij houden. De 2-1 is natuurlijk goed voor het team en voor jezelf. Dan kom je lekkerder in de wedstrijd en dat hebben we laten zien."



Lang mocht de wedstrijdbal meenemen omdat hij een hattrick had gemaakt. Hij moest daar echter wel specifiek om vragen bij Pol van Boekel. "De bal is in de kleedkamer. Ik heb een handtekening van iedereen gekregen", vertelt hij. "De scheids vroeg: ‘Waarom wil je de bal?’ Ik zei: ‘Ik heb drie keer gescoord, scheids.’ Toen zei hij: ‘Oh sorry, sorry.’ Dat was wel even grappig. Misschien was hij serieus, ik weet het niet."

Analist Kenneth Pérez is te spreken over wat hij tot dusver van Lang heeft gezien. Hij bestempelt de twintigjarige middenvelder annex buitenspeler als een talentvolle speler. "Een hattrick maken, is best goed. Daar dromen spelers van als ze hun debuut maken. Hij zit al een tijdje bij de selectie en ontwikkelt zich op de training met al die kwaliteit om zich heen. Uiteindelijk wordt hij alleen maar een betere speler."