De Ligt, Cuadrado en Buffon stuntelen en zetten koppositie op het spel

Juventus heeft na vier opeenvolgende overwinningen weer puntverlies geleden in de Serie A. In eigen huis kwam de koploper zondagmiddag niet voorbij een verrassend sterk Sassuolo: 2-2. Matthijs de Ligt deed negentig minuten mee en speelde een ongelukkige hoofdrol bij de 1-2 van Sassuolo. Hij ontving een slechte pass van Juan Cuadrado, werkte de bal niet goed weg en zag Francesco Caputo profiteren. Cristiano Ronaldo redde uiteindelijk een punt voor zijn ploeg, die later op de zondag ingehaald zou kunnen worden door Internazionale.

Maurizio Sarri, de trainer van Juventus, voerde vijf wijzigingen door ten opzichte van de midweekse Champions League-wedstrijd tegen Atlético Madrid. Cuadrado, Gianluigi Buffon, Alex Sandro, Emre Can en Federico Bernardeschi maakten hun entree; Wojciech Szczesny, Danilo, Mattia De Sciglio, Blaise Matuidi, Paulo Dybala en Aaron Ramsey waren er niet meer bij. De Ligt behield zijn basisplek wel. Het was zijn collega in het hart van de verdediging, Leonardo Bonucci, die na twintig minuten de ban brak.

De opgestoomde Cuadrado bediende Rodrigo Bentancur, die op zijn beurt Bonucci vond. De verdediger haalde vanaf twintig meter hard en zuiver uit in de linkerhoek: 1-0. Het antwoord van Sassuolo kwam echter binnen drie minuten al en mocht er ook zijn. Jérémie Boga ontsnapte aan de aandacht van de achterhoede, ontving in het strafschopgebied een handige pass van Francesco Caputo en stiftte de bal vanuit een moeilijke hoek over Buffon heen. Het was een verdiende gelijkmaker en Juventus had het allesbehalve makkelijk met Sassuolo.

Ook na de rust bleven de bezoekers de thuisploeg het vuur na aan de schenen leggen. Zo werd Cuadrado twee minuten na de pauze fel op de huid gezeten aan de zijlijn. Hij leverde een onzuivere terugspeelbal richting De Ligt, die zich daar geen raad mee wist. De Oranje-international werkte de bal slecht uit en bezorgde Caputo een schietkans aan de rand van het strafschopgebied. Zijn bal was houdbaar voor Buffon, maar de keeper verkeek zich lelijk op de inzet: 1-2. Dankzij een strafschop, halverwege de tweede helft, pakte Juventus toch nog een punt. Invaller Dybala werd gevloerd door Filippo Romagna en Ronaldo stuurde doelman Stefano Turati de verkeerde kant op.