Duel tussen AS Monaco en PSG gaat zondagavond niet door

De wedstrijd tussen AS Monaco en Paris Saint-Germain gaat zondagavond niet door. Franse media melden dat het duel is uitgesteld vanwege de verwachte weersomstandigheden. Naar verwachting gaat het flink regenen in Monaco, waardoor de autoriteiten hebben gesloten om een streep te zetten door de wedstrijd. Er is ook vrees voor mogelijke overstromingen in en rond Monaco.

Het duel stond zondagavond om 21.00 uur gepland, maar de lokale autoriteiten hebben besloten om de verwachte weersomstandigheden serieus te nemen en het duel uit te stellen. Koploper PSG kon bij een zege op Monaco het gat met nummer twee Olympique Marseillle tot zeven punten laten oplopen. Monaco, de nummer veertien van de Ligue 1, kon bij een overwinning klimmen naar de middenmoot.

Inmiddels heeft PSG via Twitter bevestigd dat de wedstrijd niet doorgaat. Duizenden fans van les Parisiens zouden zondagavond aanwezig zijn in Monaco. PSG laat weten dat de supporters die in het stadion aanwezig zouden zijn, een email kunnen verwachten. De gedupeerde fans kunnen hun kaartje omwisselen en/of geld terugkrijgen.