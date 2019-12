Lof bij FOX Sports: ‘Waarom zou hij het niet aankunnen bij een Bayern?’

Hakim Ziyech kan zeker mee in de top van Europa, concluderen, Arnold Bruggink, Nasser El Khayati en Hans Kraay junior. Er waren in de afgelopen jaren twijfels of de middenvelder van Ajax in de absolute top van Europa voor lange tijd kon presteren, maar na de optredens van Ziyech in de Champions League wordt bij FOX Sports geconcludeerd dat de creatieveling een volgende stap kan maken.

"Nu laat hij het ook zien op Champions League-niveau. Het was altijd: dit is toch Eredivisie?! Misschien kan hij het nog niet aan. Speelt bij Ajax... Nu laat hij zien dat hij mee kan in de top van Europa", zegt El Khayati, tegenwoordig actief bij Qatar SC, bij Goedemorgen Eredivisie. Kraay junior wijst onder meer naar de duels met Lille OSC en Chelsea in de Champions League.

History in goals: Twente - Ajax

"Met name tegen Chelsea... Als je het daar laat zien, kan je toch over de hele wereld op tien spelen?! Er waren in ons land wel heel veel twijfels", aldus de analist. Arnold Bruggink begrijpt wel waarom er eerder twijfels waren, aangezien spelers in het buitenland meer getest worden. "Als Ziyech tegen Heracles of FC Emmen speelt: dat doet hij met twee vingers in de neus. De uitdaging moet dan vooral van hemzelf komen", stelt Bruggink.

El Khayati verwacht dat Ziyech altijd met lef blijft voetballen. "Wat ik wil zeggen: hoeveel goede spelers lopen er rond in Europa vergelijkbaar met Ziyech? Waarom zou hij het niet aankunnen bij een Bayern München, om maar wat te roepen?”, aldus de voormalig middenvelder van ADO Den Haag. “Het is natuurlijk een ander niveau. Maar de spelers die daar nu spelen, presteren ook niet wekelijks.”