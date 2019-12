33-jarige PL-debutant gaat het internet over: ‘We waren allebei in tranen'

David Martin maakte zaterdag zijn debuut in de Premier League. De 33-jarige sluitpost stond aan de aftrap in de uitwedstrijd van West Ham United tegen Chelsea, waarin hij zijn doel schoonhield en the Hammers met 0-1 zag winnen. Martin geeft na afloop in gesprek met de BBC te kennen dat het enigszins onwerkelijk is dat hij nu zijn debuut nog gemaakt heeft op het hoogste niveau van het Engelse voetbal.

“Het voelt nog steeds onwerkelijk. Ik ben heel blij dat ik er doorheen ben gekomen, ik heb niemand in de steek gelaten en op het einde genoot ik er eigenlijk ook wel van”, geeft Martin te kennen. Beelden waarop te zien is hoe hij de keeper na afloop op de tribunes van Stamford Bridge in tranen zijn vader in de armen valt, gingen het internet over. “Mijn vader zei niet veel, ik denk dat we allebei in tranen waren.”

“Mijn vader heeft 21 jaar voor de club gespeeld en zag mij nu mijn debuut maken, een clean sheet houden en een overwinning boeken, dat is gewoon geweldig”, gaat de sluitpost verder. Vader Alvin was jarenlang verdediger voor West Ham United, waardoor Martin al vanaf zijn jonge jaren fan is van the Hammers. Hij wist de afgelopen dagen al dat hij zijn debuut ging maken en dat zorgde voor de nodige zenuwen.

“Ik had al twee dagen moeite om te eten. Ik werd uitgelachen door Cressa (Aaron Cresswell, red.), omdat mijn volle bord werd weggehaald doordat ik niet kon eten. Met dit optreden hoop ik mezelf een goede kans te hebben gegeven om deze plek vast te houden, maar ik moet hard blijven werken”, zegt Martin, die jarenlang in de lagere divisies van het Engelse voetbal keepte. Hij speelde zijn wedstrijden voor onder meer Accrington Stanley, Tranmere Rovers, Leeds United, Derby County, MK Dons en Millwall, alvorens hij afgelopen zomer bij West Ham United terechtkwam.

“Het was een moeilijk besluit”, zegt West Ham-manager Manuel Pellegrini over het passeren van de eerste doelman Roberto ten faveure van Martin. “Het is een positie waar je heel voorzichtig mee moet omgaan. Ik heb hem zoveel mogelijk wedstrijden gegeven, maar er komt een moment waarop een reactie vereist is. Het was een risico om Martin op te stellen, omdat hij nog nooit in de Premier League had gespeeld. Hij heeft het goed gedaan en de verdedigers hebben hem geholpen om de nul te houden.”