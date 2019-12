Uitgesproken Beugelsdijk: ‘Daar word ik moe van, van dat soort verhalen’

ADO Den Haag kreeg zaterdagavond op bezoek bij Heracles Almelo een forse tik te verwerken. De club uit de Hofstad ging op het Erve Asito met 4-0 onderuit en dat zorgt ervoor dat de positie van trainer Alfons Groenendijk verder onder druk komt te staan. Tom Beugelsdijk geeft in gesprek met Omroep West te kennen dat de verantwoordelijkheid niet bij de oefenmeester, maar bij de spelers ligt.

“Een verschrikkelijk gevoel, met 4-0 er vanaf. Dramatisch. De eerste twintig minuten is er niks aan de hand, maar bij de goal sta ik te ver van mijn man en daarna zijn we het kwijt. We begonnen echt goed, na die goal zakte het als een kaartenhuis in elkaar. Ik heb daar geen verklaring voor, het is gewoon verschrikkelijk”, zo begint Beugelsdijk met een analyse van de wedstrijd. “We zeiden tegen elkaar in de rust dat een comeback mogelijk was, dat wij in staat zijn om dat voor elkaar te krijgen. Vervolgens viel snel de 3-0 en dat vormt dan de deksel op je neus.”

Beugelsdijk krijgt vervolgens een vraag over de positie van Groenendijk. “Wij staan in het veld en wij spelen dramatisch, daar heeft niemand anders wat mee te maken. Daar word ik moe van, van dat soort verhalen. Ik speelde een klotewedstrijd en de andere tien speelden ook een klotewedstrijd. Verder kan niemand daar wat aan doen, wij zijn verantwoordelijk. Wij moeten dit goedmaken en dat gaan we ook doen”, concludeert de verdediger van ADO, dat momenteel de nummer zeventien van de Eredivisie is.

“Ik weet dat je te horen krijgt dat het praatjes zijn, maar wij gaan het doen. Wij komen boven die streep. Ze kunnen ons allemaal de pleuris schelden, dat maakt niet uit. Wij komen boven de streep en het interesseert me niet wat de gevolgen zijn”, zegt Beugelsdijk op stellige wijze. “We laten elkaar vallen en daar kan niemand vanaf de kant wat aan doen, dat wij op twee meter staan te dekken. Die verantwoordelijkheid ligt bij ons, wij moeten dat omdraaien en gaan dat doen.”