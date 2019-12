Daily Telegraph: Pochettino krijgt advies over terugkeer in Premier League

Na het ontslag van Unai Emery is Arsenal op zoek naar een nieuwe manager. Mauricio Pochettino zit zonder club, nadat hij onlangs door Tottenham Hotspur op straat werd gezet, en wordt genoemd als kandidaat bij the Gunners. De Daily Telegraph weet echter te melden dat mensen dichtbij de Argentijnse oefenmeester hem nadrukkelijk afraden om bij Arsenal aan de slag te gaan.

Pochettino heeft ooit gezegd dat hij ‘nooit’ bij Arsenal zou kunnen werken, maar het is geen uitgemaakte zaak dat hij zich aan deze uitspraak houdt. Zijn vrienden zouden hem momenteel adviseren om zich aan deze belofte te houden, nu the Gunners concrete belangstelling lijken te gaan tonen. Pochettino heeft het advies gekregen om voorlopig even een pauze te nemen, om op die manier te wachten op een absolute topclub.

De Argentijnse oefenmeester zou niet alleen zijn status bij Tottenham op het spel zetten, maar komt volgens de Daily Telegraph tegelijkertijd in een slechtere situatie terecht dan hij bij the Spurs heeft achtergelaten. The Gunners moeten vrezen voor het vertrek van Pierre-Emerick Aubameyang en Alexandre Lacazette, terwijl er een beperkt budget beschikbaar is om de selectie opnieuw op te bouwen en eventuele defensieve versterkingen binnen te halen. Arsenal is momenteel de nummer negen van de Premier League.

Om die reden heeft Pochettino het advies gekregen om te wachten op een Europese grootmacht. Bayern München, Manchester United en Real Madrid worden als voorbeelden genoemd en voornamelijk der Rekordmeister lijkt concreet geïnteresseerd om de Argentijn volgend seizoen binnen te halen als de definitieve opvolger van Niko Kovac. Voor die vacature zou ook Erik ten Hag in beeld zijn. De trainer van Ajax werd door de BBC ook in verband gebracht met Arsenal, al lijkt het vrijwel zeker dat hij Amsterdam niet middenin het seizoen achter zich gaat laten.

Verder bevat het lijstje van Arsenal de namen van Brendan Rodgers (manager van Leicester City), Mikel Arteta (assistent bij Manchester City), Massimiliano Allegri (clubloos), Rafael Benítez (trainer van Dalian Yifang), Patrick Vieira (trainer van OGC Nice) en Carlo Ancelotti (trainer van Napoli). Voorlopig is Freddie Ljungberg aangesteld als interim-manager bij Arsenal, wat betekent dat hij leiding heeft tijdens de uitwedstrijd tegen Norwich City op zondagmiddag. Het is voorlopig onduidelijk hoe lang de clubleiding de Zweed in het zadel hoopt te houden.