Bosz erkent na eerste zege in zeven jaar: ‘We hadden het nodige geluk’

Het Bayer Leverkusen van Peter Bosz wist zaterdagavond met 1-2 te winnen op bezoek bij Bayern München. Het zat die Werkself niet tegen, zo beseft de 56-jarige oefenmeester na afloop op de persconferentie. Bayern, dat in de slotfase met een man meer speelde, raakte verschillende keren het aluminium.

“Natuurlijk ben ik waanzinnig tevreden met het resultaat, ook al hadden we het nodige geluk. De afgelopen weken was het eigenlijk andersom: dat wij de nodige kansen hadden, maar niet tot scoren kwamen”, zo tekent het clubkanaal van Bayer Leverkusen op uit de mond van Bosz. "Ik had liever gehad dat ons geluk de afgelopen weken beter was verdeeld en dat we nu meer punten zouden hebben, maar over vandaag ben ik helemaal tevreden.”

Bosz verwijst naar de thuiswedstrijd tegen SC Freiburg van vorige week, die ondanks een stortvloed aan mogelijkheden voor Bayer Leverkusen in een 1-1 gelijkspel eindigde. Bayern had zaterdagavond in de Allianz Arena verreweg het meeste balbezit en kreeg dus levensgrote kansen om te winnen. Desondanks won Bayer Leverkusen uiteindelijk dankzij twee doelpunten van Leon Bailey met 1-2 in Zuid-Duitsland, voor het eerst sinds oktober 2012.

Bosz bekent dat hij eigenlijk anders had willen wisselen in München. “Ik had Kai Havertz in het veld willen brengen, maar ik moest drie keer wegens een blessure wisselen. We hadden geen keuze, over die blessures heb ik nu verder geen nieuws”, stelt de oefenmeester. Bailey, Wendell en Charles Áranguiz moesten het veld verlaten en werden vervangen door Karim Bellarabi, Daley Sinkgraven en Kerem Demirbay.