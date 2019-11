Promes en Malen moeten plaatsmaken na vierklapper van Heracles Almelo

Heracles Almelo overnacht als nummer vijf in de Eredivisie. De ploeg van trainer Frank Wormuth boekte zaterdagavond een 4-0 overwinning op ADO Den Haag, dat zeventiende staat en steeds verder in de problemen raakt. Cyriel Dessers scoorde twee keer en is met elf doelpunten de nieuwe topscorer Eredivisie; Quincy Promes en Donyell Malen staan op tien. Heracles trakteerde het thuispubliek opnieuw op een dikke overwinning, nadat Willem II (4-1), PEC Zwolle (4-0), VVV-Venlo (6-1) al met grote cijfers uit Almelo vertrokken.

In de opstelling van Heracles ging de aandacht uit naar Mo Osman, die na drie maanden blessureleed weer terugkeerde in de basis. Vorige week deed hij nog ruim een halfuur mee als invaller tegen Ajax. Ook Mauro Júnior begon aan de aftrap; Dabney dos Santos en Sebastian Jakubiak maakten plaats voor het tweetal. Erik Falkenburg, Thom Haye en Dion Malone maakten hun entree in de basis bij ADO, wat ten koste ging van Elson Hooi, Danny Bakker en Dehinio Muringen. De eerste mogelijkheid was na bijne zeven minuten spelen voor Cyriel Dessers, na een knappe pass van Orestis Kiomourtzoglou in het strafschopgebied. Vanuit een lastige hoek stuitte Dessers op Luuk Koopmans.

Aan de overzijde mocht John Goossens zich, na een overtreding op Crysencio Summerville, ontfermen over een vrije trap op de rand van het strafschopgebied. Tot opluchting van het thuispubliek schoot de middenvelder de bal hard in de handen van doelman Janis Blaswich. Wat verder opviel was het lage tempo van beide ploegen bij het opbouwen van aanvallen. Pas na de doelpoging van Goossens ontstond een aantrekkelijkere fase, waarin er meer strijd werd geleverd en het tempo wat werd opgevoerd. Het resulteerde halverwege de eerste helft in de 1-0 van Heracles. Een fraai stiftje van Alexander Merkel stelde Dessers in staat de bal handig mee te nemen, Tom Beugelsdijk uit te spelen en raak te knallen in de rechterhoek.

Dessers werd de eerste speler in de clubgeschiedenis van Heracles die tien keer scoorde in de eerste vijftien competitieduels. Na 56 minuten voerde hij zijn productie nog verder op, toen Dessers de bal binnenliep na een fraaie voorzet van Osman. De Belg zorgde daarmee voor de 3-0; in de slotfase van de eerste helft had Mauro Júnior op aangeven van Tim Breukers voor de 2-0 gezorgd. Heracles toonde zich dodelijk effectief, want zonder veel kansen te creeëren liep het uit naar een dikke voorsprong. Na 65 minuten volgde zelfs de 4-0 van Merkel, die in het strafschopgebied naar binnen trok, Lex Immers uitspeelde en Koopmans verschalkte. ADO dacht nog een eretreffer te maken via Tomás Necid, maar de spits nam de bal met de hand mee en dus werd de treffer geannuleerd.