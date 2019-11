Jetro Willems droomt: ‘Ik ben breder geworden, maar mijn hoofd niet’

Jetro Willems hoopt zich de komende maanden, in de aanloop naar het EK 2020, in de kijker te spelen bij bondscoach Ronald Koeman. De linksback van Newcastle United heeft 22 interlands op zijn cv staan, waarvan de laatste een WK-kwalificatieduel met Frankrijk was op 10 oktober 2016 (0-1 nederlaag). Willems, die zaterdag scoorde in de thuiswedstrijd tegen Manchester City (2-2), heeft echter nog niets vernomen vanuit Zeist.

Sinds zijn entree als bondscoach heeft Koeman geen signaal afgegeven dat hij Willems in de gaten houdt. In de meest recente EK-kwalificatieduels met Noord-Ierland (0-0) en Estland (5-0) koos Koeman voor respectievelijk Daley Blind en Patrick van Aanholt op de linksbackpositie. Willems maakte in mei 2012 zijn debuut voor Oranje, en werd met zijn 18 jaar en 57 dagen de jongste Oranje-debutant sinds Gerald Vanenburg in 1982.

Toenmalig bondscoach Bert van Marwijk nam Willems mee naar het EK 2012. Door blessureleed greep Willems naast deelname aan het WK 2014 en Koeman riep hem vervolgens nooit op. "Zover ik weet niet", reageert hij tegenover Ziggo Sport op de vraag of Koeman weleens naar hem informeert. "Ik moet gewoon de focus houden. Het is niet dat ik er elke dag van wakker lig dat ik er niet bij zit. Dan maak je jezelf gek."

"Ik denk dat iedereen daar wel bij wil zitten", doelt Willems op de uiteindelijke EK-selectie. ."Ik ben nog niet in aanmerking gekomen, dus ik blijf gewoon mijn best doen bij de club en dan zien we wel. Mijn ambities liggen bij het Nederlands elftal, maar dat heeft iedereen." Willems wordt door Newcastle gehuurd van Eintracht Frankfurt en had in de laatste zeven competitiewedstrijden een basisplek. Hij voelt zich goed, geeft de back aan.

"Eigenlijk ben ik breder geworden dan een tijdje geleden. Maar mijn hoofd niet", grapt Willems, als hij van Jan Boskamp te horen krijgt dat hij een 'minder dikke kop' heeft gekregen. "Ik ben fitter. De intensiteit ligt hier veel hoger dan in de Bundesliga, vind ik zelf." Tot slot zegt de ex-speler van PSV niet te weten of zijn toekomst bij Newcastle zal liggen. The Magpies hebben een optie tot koop van naar verluidt 11,5 miljoen euro. "Ik ben er niet zo mee bezig. Maar als ik zo blijf doorgaan, geef ik Newcastle geen keus."