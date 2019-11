Scorende Van Dijk is niet Klopps ‘Man of the Match’: ‘Hij moest er bevroren in’

Liverpool boekte zaterdagmiddag een benauwde 2-1 overwinning op Brighton & Hove Albion, nadat doelman Alisson dik tien minuten voor tijd vanwege een handsbal buiten zijn zestien van het veld werd gestuurd. Vervanger Adrián incasseerde vervolgens meteen een tegentreffer toen hij nog bij de paal stond om zijn muur neer te zetten voor een vrije trap van Lewis Dunk, maar slaagde er daarna in om zijn doel verder schoon te houden.

Manager Jürgen Klopp looft zijn reservekeeper dan ook en zet Adrián net een trede hoger dan Virgil van Dijk, die de twee doelpunten van the Reds voor zijn rekening nam. “Van Dijk wordt waarschijnlijk uitgeroepen tot ‘Man of the Match’ met zijn twee goals, maar wat mij betreft is het Adrián. Om er zo in te komen en dan ook nog eens twee reddingen te maken…”, liet Klopp na de wedstrijd optekenen in de Engelse pers. “Ons leven werd natuurlijk een stuk moeilijker met die rode kaart en de wissel die we moesten maken. We hebben een min of meer bevroren keeper in moeten brengen.”

“Iedereen die daar op de bank zit heeft het waarschijnlijk niet echt warm. Stel je dan eens voor dat je er dan in moet in een korte broek, een heel dun shirt en met handschoenen die er niet voor gemaakt zijn om je warm te houden. En toen liet iemand ook nog eens die vrije trap gebeuren”, verwijst Klopp naar scheidsrechter Martin Atkinson, die al floot voor de vrije trap toen Adrián nog bezig was met het neerzetten van zijn muur.

“Op dat moment zie je er dan een beetje sullig uit, maar dat zal je moeten accepteren. We vochten daarna door en Adrián hielp ons enorm met twee goede reddingen en een aantal voorzetten die hij onderschepte. Met zijn koude voeten kon hij de bal daarna natuurlijk niet zo ver trappen als hij eigenlijk wilde. Dat hield het interessant, maar uiteindelijk is het alleen van belang dat we de wedstrijden zouden winnen en dat is gelukt, daar ben ik erg blij mee.” Liverpool heeft, doordat concurrent Manchester City eerder op de zaterdag gelijkspeelde, nu een voorsprong van elf punten.