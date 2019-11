Bayer Leverkusen en Bosz stunten bij Bayern München

Het eerste puntenverlies van Bayern München onder leiding van Hansi Flick is een feit. De regerend landskampioen van Duitsland kon zaterdagavond niet voorkomen dat Bayer Leverkusen met een overwinning uit de Allianz Arena vertrok. Het team van Peter Bosz zegevierde met 1-2, ondanks een ondertalsituatie in de slotfase. Door de zege stijgt Bayer naar de zevende stek, met 22 punten. Bayern blijft vierde op de ranglijst, met drie punten minder dan lijstaanvoerder RB Leipzig.

De eerste helft was er een om van te genieten: Bayern had iets meer overwicht, maar was erg slordig in de afwerking. Bayer daarentegen had aan twee counters voldoende om met een 1-2 voorsprong de rust in te gaan. Het team van Bosz startte goed aan de wedstrijd en sloeg een minuut na een inzet van Serge Gnabry op de paal toe: na slordig balverlies van Alphonse Davies kreeg Leon Bailey de bal in de tiende minuut perfect mee van Kevin Volland en schoot hij de bal uiterst precies in de linkerhoek achter Manuel Neuer.

Na iets meer dan een half uur spelen kwam Bayern op gelijke hoogte. Hij mocht ongehinderd oprukken en zag hoe zijn door Sven Bender van richting veranderde inzet achter Lukas Hradecky belandde. Het was zijn eerste competitiegoal van het seizoen: 1-1. De gelijke stand bleef slechts 113 seconden staan. Bailey kreeg opnieuw een goede bal van Volland en verzilverde de sublieme counter met een diagonale inzet: 1-2. Dat Bayern met een achterstand de rust in ging, had het aan zichzelf te wijten. Drie man van Bayern gingen op slag van rust alleen op Hradecky af, maar Lars Bender schoot te hulp en kon ternauwernood ingrijpen en de pass van Gnabry op Ivan Perisic onderscheppen.

Bayer slaagde er in een bijzonder open tweede helft in om de voorsprong te behouden. Het regende kansen over en weer, al vond het meeste gevaar voor het doel van Hradecky plaats. De doelman had een goed antwoord op pogingen van Robert Lewandowski en Leon Goretzka en had het geluk aan zijn zijde toen laatstgenoemde in de 77e minuut het aluminium raakte.

Negen minuten voor tijd moest Bayer met tien man verder, toen Jonathan Tah een rode kaart kreeg voor het onderuithalen van Philippe Coutinho. Sven Bender stond ook nog in het midden ter hoogte van de Braziliaan, maar de arbiter was onverbiddelijk. Bayer, waar Daley Sinkgraven na 65 minuten als invaller voor Wendell zijn rentree maakte, hield desondanks stand in het 5-3-1-systeem, al kwam daar voor een derde keer het aluminium aan te pas. De kopbal van Lewandowski in de extra tijd strandde op de lat en voorkwam de 2-2.