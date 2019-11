Willem II haalt in eigen huis uit tegen favoriete schietschijf in de Eredivisie

Willem II overnacht als de nummer vier van de Eredivisie. Het team van Adrie Koster zegevierde zaterdagavond met 4-0 over Sparta Rotterdam en komt op 26 punten uit 15 duels. De ruime overwinning is op basis van het verleden geen verrassing. Willem II scoorde 109 keer tegen Sparta in de Eredivisie, vaker dan tegen elke andere tegenstander en heeft sinds 1992 niet een van de laatste achttien thuiswedstrijden tegen Sparta in de Eredivisie verloren.

Willem II legde in het eerste bedrijf al de basis voor de zege. Het team van Koster was voor eigen publiek heer en meester en stond na vijf minuten al voor. Na een fout in de verdediging kon Ché Nunnely de bal zuiver langs Ariel Harush schieten: 1-0. Willem II speelde fel voetbal en was via Mike Trésor Ndayishimiye enkele malen dicht bij de 2-0. Na iets meer dan twintig minuten spelen kreeg de man van de assists bij de 1-0 zijn verdiende treffer.

Ndayishimiye dribbelde door de defensie van Sparta en passeerde Harush: 2-0. Met een mooi afstandsschot schoot Freek Heerksen Willem II negen minuten voor rust op een 3-0 voorsprong: de bal belandde na een corner voor de voeten van de verdediger, die het leer in de korte hoek achter de doelman van de Rotterdammers schoot.

Sparta bleef een monsternederlaag in Tilburg bespaard. Alleen Mats Köhlert vond na een uur spelen nog het net: de inzet met links in de verre hoek was te machtig voor Harush. De keeper stond met enkele reddingen niet toe dat de nederlaag hoger uitviel. Een inzet van Abdou Harroui op de paal had zelfs bijna een eretreffer betekend.