‘Zal ik dan wat op de rem drukken? Oostenrijk heeft een goede ploeg hoor’

Zaterdagavond werd er geloot voor het EK van aankomende zomer en het Nederlands elftal weet bijna waar het aan toe is. Aangezien Oekraïne al vaststond als tegenstander en de laatste plek in de poule in zal worden genomen door Roemenië, of door de winnaar van de play-off tussen Kosovo, Noord-Macedonië, Wit-Rusland en Georgië, moest er slechts geloot worden voor één plaats in Groep C. Oostenrijk kwam uiteindelijk als tegenstander uit de koker rollen en die tegenstander wordt over het algemeen ontvangen als geen ongunstige loting.

Oranje had namelijk ook angstgegner Portugal kunnen treffen, waarvan het eerder dit jaar nog de finale van de Nations League verloor. Kees Kwakman probeert bij FOX Sports de euforie echter wel wat te temperen: “Zal ik dan een beetje op de rem drukken? Oostenrijk heeft een goede ploeg. David Alaba, Marko Arnautovic, Marcel Sabitzer van RB Leipzig, Konrad Laimer van RB Leipzig”, somt hij op.

Oostenrijk eindigde in de kwalificatiereeks op de tweede plek in Poule G, achter groepswinnaar Polen. De Oekraïeners maakten op hun beurt indruk door als ongeslagen winnaar uit de bus te komen in een groep met verder onder meer Portugal en Servië. Ronald de Boer denkt echter dat de Oost-Europeanen niet de lastigste tegenstander voor Oranje zullen worden: “Ik denk dat Oekraïne minder is hoor. Ik vind Oostenrijk beter.”

Naast de groep van Oranje kwam ook de rest van de loting ter sprake, met als blinkvanger ‘poule des doods’ Groep F, waarin Duitsland, Frankrijk en Portugal aan elkaar gekoppeld werden. Kwakman leeft mee met Die Mannschaft: “Het zit Duitsland ook niet echt mee in de loting. Hiervoor zaten ze elke weer bij Nederland, met de Nations League-loting ook al.”