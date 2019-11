Koeman moet nu al hard lachen om loodzwaar vooruitzicht achtste finale

Ronald Koeman is niet ontevreden na de loting voor de groepsfase van het EK. Oranje kreeg Oostenrijk toebedeeld uit Pot 3 en ontliep daarmee angstgegner Portugal, tot genoegen van de bondscoach. Het was al duidelijk dat Oranje zou uitkomen tegen Oekraïne, terwijl de poule gecompleteerd zal worden door Roemenië, Kosovo, Noord-Macedonië, Wit-Rusland of Georgië.

In een eerste reactie voor de camera van de NOS bevestigt Koeman dat de scouts van Oranje al druk aan het werk zijn, sinds duidelijk werd dat Oekraïne een van de opponenten wordt. "We wisten natuurlijk al dat we Oekraïne in onze groep zouden hebben. We zijn al een tijdje bezig en onze scouting ook", beaamt de keuzeheer. "We willen alles in kaart brengen. Ook zij gaan nog twee oefenwedstrijden spelen, dus we hebben nog genoeg materiaal om te bekijken. En we hebben al heel wat. Alle landen zullen goed voorbereid zijn."

"Ze zaten in de poule met Portugal en die poule hebben ze gewonnen", doelt Koeman op de kwalificatiereeks die Oekraïne aflegde. Oekraïne bleef ongeslagen; tegen Portugal werd het 0-0 en 2-1. "Wij weten hoe moeilijk het is om van Portugal te winnen. Gelukkig kregen we die niet erbij. Met Andriy Shevchenko als bondscoach is Oekraïne aan het veranderen. Het zal een goede tegenstander zijn." Dat Oostenrijk uit Pot 3 kwam, stemde Koeman tevreden. "Met alle respect, maar we weten hoe moeilijk Portugal is. Ik vind het altijd wel prettig om een ander land te krijgen, dat je nog niet hebt getroffen."

"Ik weet nog niet heel veel van Oostenrijk, maar ken natuurlijk wel een aantal spelers. We gaan ons zo goed mogelijk voorbereiden", aldus de bondscoach, die in Boekarest bij de loting was en zag dat Portugal terechtkwam in de loodzware Groep F met in ieder geval Frankrijk en Duitsland. "Die zullen daar niet blij mee zijn. Maar volgens mij kunnen wij, als we eerste in de poule worden, ook de derde van Groep F treffen", zegt Koeman met een grote glimlach. "We willen alles winnen en dan zien we wel." De winnaar van Groep C treft in de achtste finale de nummer drie van Groep D, E of F.