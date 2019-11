Goede reeks van Depay-loos Olympique Lyon in eigen land houdt aan

Olympique Lyon heeft de goede reeks van de voorbije weken in de Ligue 1 voortgezet. Het team van trainer Rudi Garcia zegevierde zaterdagavond met 1-2 over RC Strasbourg en dat betekende alweer de vierde zege in de voorbije vijf competitieduels. Daar de verschillen in de Franse competitie klein zijn, stijgt Lyon van de negende naar de vierde stek.

De thuisploeg nam na iets meer dan twintig minuten spelen de leiding. Na een goede aanval via diverse schijven aan de linkerkant kwam de bal op rechts bij Youssouf Fofana terecht. De middenvelder schoot het leer laag in de verste hoek, door de benen van Youssouf Koné en langs Anthony Lopes: 1-0.

Lyon, met Kenny Tete in de basis en zonder de nog geblesseerde Memphis Depay, kwam vijf minuten voor rust op gelijke hoogte. Maxwell Cornet ontving een steekpass en mikte de bal vanaf een meter of twaalf in de linkerhoek achter Matz Sels: 1-1. Een kwartier voor tijd viel de beslissing. Na een schitterende en indraaiende voorzet van Cornet vanaf de rechterkant kopte Jeff Reine-Adélaïde de bal in de korte hoek.

Tete maakte zijn eerste minuten voor les Gones sinds 19 oktober, toen hij negentig minuten meedeed in het doelpuntloze gelijkspel tegen Dyon. Een dag later werd de aanstelling van Garcia officieel en zodoende speelde Tete zaterdagavond zijn eerste minuten onder de definitieve opvolger van Sylvinho. Lyon speelt volgende week thuis tegen Lille.