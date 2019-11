LIVE: De loting voor de groepsfase van het EK 2020

De loting voor het EK 2020 staat op het punt van beginnen. Bondscoach Ronald Koeman is afgereisd naar Boekarest, waar vanaf 18.00 uur wordt geloot voor de groepsfase. Het wordt een ongebruikelijke loting, daar enkele koppelingen al vaststaan en andere pas na de play-offs duidelijk zullen worden. Niettemin staat vast dat Oranje duidelijkheid krijgt over één nieuwe tegenstander. In dit liveblog houdt Voetbalzone alle ontwikkelingen in de gaten.