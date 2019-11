Verdedigers helpen Real Madrid aan zwaarbevochten zege in Baskenland

Real Madrid overnacht als lijstaanvoerder van LaLiga. Het team van trainer Zinédine Zidane boekte zaterdagmiddag een zwaarbevochten overwinning op Deportivo Alavés en staat nu drie punten los van Barcelona, dat zondagavond tegen Atlético Madrid speelt. Het winnende doelpunt in Vitoria kwam op naam van Daniel Carvajal. Zidane koos voor enkele opvallende namen in de basiself: Alphonse Aréola nam de plaats van Thibaut Courtois in en verder kregen ook Eder Militao, Gareth Bale en Isco een plaats in de hoofdmacht.Z

In een aardige eerste helft in Mendizorroza had Real Madrid relatief gezien het overwicht, maar het balbezit was veelal ver verwijderd van het strafschopgebied van de Basken. Het team van Zidane had moeite om bij het doel van Sergio Pacheco te komen: het spel bestond vooral uit diagonale passes en lange ballen in de rug van de backs.

Real Madrid kwam niet verder dan twee kansen: een inzet van Isco die over ging en een ferm schot van Casemiro, die zag hoe Pacheco goed redding bracht. In de tiende minuut kwam de thuisploeg ook goed weg toen Ximo Navarro de bal tegen de paal van zijn eigen doel werkte. Bij Alavés ging de meeste dreiging uit van Lucas Pérez, die twee kansen onbenut liet. De Basken vroegen in het begin van het duel vergeefs om een strafschop na een duel tussen Eder Militao en Aleix Vidal. Laatstgenoemde kreeg echter geel vanwege een vermeende fopduik.

Het team van Zidane kwam goed uit de onderbreking en nam na zes minuten in de tweede helft de leiding. Sergio Ramos liep zich goed vrij na een vrije trap van Toni Kroos en knikte van dichtbij raak: 0-1. Zes minuten later vroeg Alavés opnieuw om een penalty, na een handsbal van Luka Modric, maar daar wilde de arbiter niet aan. De thuisploeg kreeg in de 64e minuut alsnog een strafschop: na overdreven elleboogwerk van Ramos op Joselu was het Pérez die het leer vanaf elf meter achter Alphonse Aréola schoot.

De vreugde bij Alavés was van korte duur: vier minuten later verscheen de 1-2 op het scorebord. Na een voorzet van rechts schoot Isco op doel en kon Pacheco half redding brengen. De rebound was een prooi voor Carvajal. Bale was enkele minuten eerder vervangen door Rodrygo en tien minuten voor het einde nam Federico Valverde de plek van Modric in. Ook in acht minuten extra tijd slaagde Alavés er niet in om een nederlaag af te wenden.