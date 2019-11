‘Het lijkt me een veiliger idee om Boadu voor 25 miljoen euro te kopen’

Lodewijk Asscher, fractievoorzitter van de PvdA, startte vorig seizoen een petitie om Hakim Ziyech voor Ajax te behouden. Bijna 28.000 mensen ondertekenden de petitie. De Marokkaans international verkoos een nieuw contract bij Ajax uiteindelijk boven een transfer naar het buitenland. Een halfjaar later legt Asscher uit hoe hij op het idee kwam om een petitie te starten.

Het idee kwam tot stand na de pijnlijke 2-3 nederlaag van Ajax in de halve finale van de Champions Leauge tegen Tottenham Hotspur, waardoor de Amsterdammers zich niet plaatsten voor de finale van het miljardenbal. “De rouwdag na Spurs appte ik met een vriend en hij stuurde: nu zal je zien, dan gaat Ziyech weg”, vertelt Asscher in gesprek met De Telegraaf. “Ik vroeg hem waarom hij geen petitie startte en hij vond dat ik dat zelf maar moest doen. Voor de grap vulde ik een verzoek in en zo’n site moet dat goedkeuren.”

De teller stond al snel op 25.000 handtekeningen. “De vraag of je als PvdA-leider een petitie moet beginnen voor iemand die miljoenen verdient, is terecht. In de auto van EenVandaag heb ik die ook beantwoord. Het is natuurlijk niet consequent. Dat snap ik zelf ook wel”, aldus Asscher. “Maar ik weet hoe het in het voetbal werkt. Ik vind het heel oneerlijk dat clubs in Spanje met miljarden kunnen smijten en zich in de schulden steken. En dat daardoor de competitie vervalst is.”

Ziyech verkeert in een uitstekende vorm en ondanks een doorlopend contract tot medio 2022 is de kans groot dat hij komende zomer kiest voor een transfer. Een nieuwe petitie om Ziyech te behouden zal Asscher niet starten. “Maar jullie (De Telegraaf, red.) schreven dat Ajax 25 miljoen wil betalen voor de Braziliaan Reinier. Dan lijkt het me een veiliger idee om Boadu voor 25 miljoen euro van AZ te kopen. Ja, daar wil ik me nu wel sterk voor maken”, aldus Asscher met een lach.