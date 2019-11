Oranje-internationals wilden trainingsschema Tadic: ‘Dat heb ik ze afgeraden’

Jan Kluitenberg is als fysiektrainer werkzaam bij Al-Jazira en werkte in diezelfde functie eerder bij onder meer AZ, Benfica, Feyenoord, FC Twente, Southampton, Everton en het Nederlands elftal. Hij werkte bij Southampton en Twente samen met Dusan Tadic en raakte onder de indruk van de werkethiek van de Servische aanvaller, die sinds de zomer van 2018 het shirt van Ajax draagt.

Kluitenberg vindt dat Tadic met zijn werkethiek een voorbeeld is voor alle jonge spelers. “Als Dusan een half uur niet heeft getraind, heeft hij het gevoel dat hij de hele dag niets heeft gedaan”, legt hij uit in gesprek met het Algemeen Dagblad. “Ik weet nog dat er bij het Nederlands elftal jongens naar me toe kwamen die zeiden dat ze hetzelfde programma als Dusan wilden volgen. Dat heb ik ze afgeraden, omdat ze dan in de problemen zouden komen. Fysiek konden ze dat niet aan.”

Volgens Kluitenberg weet Tadic niet anders. “Hij komt uit een omgeving waar je er alles voor over moet hebben om te kunnen slagen. Hij heeft van jongs af in zichzelf geïnvesteerd en de grenzen verkend”, zo klinkt het. “In Engeland was hij door zijn trainingsijver zelfs een tijdje overbelast, waardoor hij geopereerd moest worden. Passen en trappen lukte niet meer.”

“Bij FC Twente was hij al in alles onderscheidend”, vervolgt Kluitenberg, die merkte dat het schema van de Ajax-captain niet geschikt was voor anderen. “Ik vind dat we sowieso in Nederland wel iets meer kunnen doen. En dan bedoel ik niet meteen harder trainen, maar wel specifiek extra werken met een speler op een bepaalde positie. Jongens als Wijnaldum en Van Dijk hebben ervaren hoe het er in buitenland aan toegaat en de rest ziet dat. Frenkie de Jong heeft dat ook opgepakt. Hij ging voor de veldtraining bij Oranje altijd even de zaal in om zich optimaal voor te bereiden. Dat had hij vorig jaar bij Ajax van Dusan afgekeken."