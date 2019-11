PSV als ‘uitgeknepen citroen’: ‘Sinds de zestigste minuut in Utrecht’

PSV is uitgeschakeld in de Europa League en heeft in de Eredivisie een achterstand van elf punten op koploper Ajax. Aad de Mos stelt dat de Eindhovenaren zo snel mogelijk orde op zaken moeten stellen en in januari de selectie van een kwaliteitsinjectie moeten voorzien. De trainer in ruste denkt dat het van groot belang is dat het team van trainer Mark van Bommel in de komende weken het vertrouwen moeten terugwinnen. “Het vertrouwen is er niet, wat er wel was met spelers als Angelino, Hirving Lozano en Luuk de Jong”, zegt hij in De Telegraaf.

“Er zit iets onsamenhangends in en ik zie weinig spirit”, aldus De Mos, die weet wanneer de problemen zijn begonnen bij PSV. “Sinds de zestigste minuut in Utrecht, na die rode kaart van Nick Viergever, is dat erin gekomen. Het lijkt wel of PSV al aan het einde van het seizoen zit. Als een citroen die uitgeknepen is. Dan moet je doorselecteren.”

Volgens De Mos heeft technisch directeur John de Jong zijn werk afgelopen zomer niet goed gedaan. “Van de acht aankopen die er gedaan zijn, kan ik er niet eentje noemen die een versterking is”, stelt De Mos. “Als je dat vergelijkt met Ajax, dan pakken Promes en Martínez vol de schijnwerpers. Schuurs dient zich nu aan. Hoe de linksbackpositie bij PSV bijvoorbeeld is ingevuld, is natuurlijk een lachertje”, doelt De Mos op Toni Lato en Michal Sadílek.

Volgens De Mos staat PSV een drukke tijd in januari te wachten. “Er zal veel geïnvesteerd moeten worden, in de winterstop moet er zeker al iets gedaan worden”, stelt de ex-trainer van onder meer Ajax en PSV. “De trainer moet daar een sterke hand in hebben. Alleen hij kan aangeven bij de technisch manager wat er moet gebeuren. Ik denk dat dit afgelopen zomer een beetje andersom heeft plaatsgevonden. Er moet heel goed materiaal gehaald worden om weer dichter bij AZ en Ajax te komen.”

“Men moet wel aanknopingspunten vinden”, vervolgt De Mos. “Als dat rond eind december niet zo is, dan denk ik niet dat het gezond is om op die manier verder te gaan. Dan kun je niet in januari op trainingskamp gaan en doen alsof er niets aan de hand is.” PSV neemt het zondagavond om 20.00 uur op tegen FC Emmen.