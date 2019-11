Kraay betreurt vertrek ‘character’ Slutsky: ‘Ze hebben zóveel zwakke spelers'

Leonid Slutsky nam vrijdagavond na de verloren wedstrijd tegen sc Heerenveen (3-2) ontslag als trainer van Vitesse. Hans Kraay jr., die als analist aanwezig was in de studio van FOX Sports, gaat de flamboyante Russische oefenmeester missen, maar heeft ook begrip voor diens beslissing.

Slutsky gaf direct na het duel met Heerenveen aan te stoppen bij Vitesse. “Ik ben aan de ene kant verbaasd, maar aan de andere kant: we zagen op de redactie net al dat hij niet meer liep te ijsberen bij 2-2, ook niet bij 3-2. Gelaten was hij", zegt Kraay jr. "Volgens mij is hij, ik ken hem een beetje, ongelofelijk opgelucht dat hij er vanaf is. De wallen onder zijn ogen zijn in één keer een beetje verdwenen."

Kraay jr. vindt het jammer dat de excentrieke coach Nederland gaat verlaten. "We zijn hem gaan omarmen. Hij is ontzettend leuk om te interviewen. Dat maakt je in dit land, en misschien in andere landen ook wel, gelijk een leukere trainer. Los van het feit of het wel of geen goede trainer is, is het voor de mensen thuis wel heel verfrissend om zo'n leuke man te zien, waar je om kan lachen. We zijn een groot character verloren."

Vitesse verloor de afgelopen vijf wedstrijden op rij, maar volgens Kraay jr. ligt dat niet alleen aan Slutsky. "Op de lange termijn zijn zij geen ploeg die om de vierde plaats kan spelen, want ze hebben zóveel zwakke spelers. Armando Obispo en Danilho Doekhi vormen geen goed centrum, Max Clarke is geen toplinksback. Matús Bero is geen topspeler, Riechedly Bazoer is aan de bal goed, maar zonder bal niet. En Keisuke Honda, daar heb je geen reet aan, die had-ie vandaag moeten wisselen."