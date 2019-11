Volendam passeert NEC; Jong Ajax en PSV zijn slordig na 0-3 voorsprong

FC Volendam heeft vrijdagavond een belangrijke overwinning geboekt in de Keuken Kampioen Divisie. De Noord-Hollanders wonnen van directe concurrent NEC (2-1) en nemen daarmee de koppositie in de tweede periode over van de Nijmegenaren. SC Cambuur blijft soeverein aan kop na een eenvoudige overwinning tegen Jong AZ (3-1), terwijl NAC Breda met de zege op MVV (2-0) de aansluiting met de top van de competitie behoudt. Jong Ajax en Jong PSV gaven bijna een 0-3 voorsprong uit handen, maar wonnen hun wedstrijden uiteindelijk met 2-3. Roda JC - Excelsior (1-4) lag tijdelijk stil, nadat supporters voorwerpen richting Excelsior-middenvelder Rai Vloet gooiden.

FC Volendam - NEC 3-1

Een lage voorzet van Derry John Murkin vanaf de linkerkant leidde in de achttiende minuut de openingstreffer van FC Volendam in. De assist van de Engelsman werd subtiel richting de verre hoek verlengd door Kevin Visser: 1-0. Met enig fortuin werd het in de 29ste minuut 2-0. Een mislukt schot van Gijs Smal werd door ploeggenoot Martijn Kaars onbedoeld en fortuinlijk richting het doel van NEC verlengd: 2-0. Direct na rust deden de Nijmegenaren wat terug. Jonathan Okita bereikte vanaf de achterlijn Jellert van Landschoot, die de bal eerst slim liet lopen en vervolgens binnen schoot: 2-1. NEC drong aan op zoek naar de gelijkmaker, maar in de tegenstoot besliste Volendam de wedstrijd in de 93ste minuut. Invaller Ibrahim El Kadiri trok vanaf links naar binnen en trof via het been van een NEC-verdediger met enig geluk doel: 3-1.

SC Cambuur - Jong AZ 3-1

SC Cambuur speelde Jong AZ in de derde minuut in de kaart. Doelman Sonny Stevens schoof de bal zomaar in de voeten van AZ-aanvaller Félix Correia, die de zestien binnen dribbelde, enkele tegenstanders uitkapte, en van dichtbij raak schoot: 0-1. De Friezen lieten zich echter niet van de wijs brengen en draaiden de stand in no time om. Robert Mühren legde de bal in de negentiende minuut met het hoofd panklaar voor Stanley Akoy, die alle tijd had om de linkerhoek uit te kiezen: 1-1. Twee minuten later mocht Issa Kallon richting doelman Rody De Boer, die de snelle buitenspeler met een subtiel lobje aftroefde: 2-1. Een kwartier voor tijd besliste Cambuur de wedstrijd. Ragnar Oratmangoen onderschepte de bal in de opbouw van Jong AZ en legde breed op Mühren, die de bal in een vrijwel leeg doel schoof: 3-1.

NAC Breda - MVV Maastricht 2-0

De eerste grote kans in de wedstrijd was voor Roger Riera, die van dichtbij net naast kopte. Even later was de verdediger van NAC goud waard voor zijn ploeg door de bal van de eigen doellijn te halen. Na een half uur pakte de thuisploeg de voorsprong via een penalty van Huseyin Dogan, die versierd was door Mounir El Allouchi: 1-0. Aan het begin van de tweede helft was er een goede kans voor MVV-aanvaller Joeri Schroijen, die van dichtbij op doelman Nick Olij schoot. Even later leek Thijmen Goppel op weg naar de gelijkmaker, maar zijn inzet was te zacht om het lege doel te bereiken. In de slotfase beslisten de Bredanaars de wedstrijd. Luka Ilic rondde een voorzet vanaf links prima af: 2-0.

FC Den Bosch - FC Dordrecht 3-2

FC Den Bosch was gedurende de hele eerste helft de bovenliggende partij en zag dat vlak voor rust beloond worden. In de veertigste minuut haalde Oussama Bouyaghlafen de achterlijn, waarna de vleugelspits zijn ploeggenoot Paco van Moorsel een niet te missen intikker bood: 1-0. Een minuut onderweg in de tweede helft werd het 2-0. Ruben Rodrigues onderschepte de bal in de opbouw van Dordrecht en rondde keurig af. Er leek geen vuiltje aan de lucht voor Den Bosch, maar een te korte terugspeelbal Jens van Son leidde een penalty in, doordat doelman Wouter van der Steen spits Pedro Marques neerhaalde. De spits maakte de strafschop met enige moeite zelf af: 2-1. Twee minuten later vervloog de Dordtse hoop echter alweer, toen Bouyaghlafen voor de 3-1 zorgde. De linksbuiten trok naar binnen en legde de bal met rechts feilloos in de verre hoek. Dordrecht deed in de blessuretijd nog wat terug via Dwayne Green, die de bal uit een moeilijke hoek knap in het doel werkte: 3-2.

Telstar - Jong Ajax 2-3

De talenten van Ajax konden met een nipte voorsprong de kleedkamer opzoeken. Halverwege de eerste helft viel het enige doelpunt te noteren, toen Jasper ter Heide een afgeslagen bal oppikte en met links raakshoot: 0-1. Telstar had voldoende kans om ook tot scoren te komen, maar de thuisploeg was bij de afwerking niet scherp. In de tweede helft liep Jong Ajax uit naar een ruime voorsprong. Carel Eiting benutte een strafschop, terwijl Jurgen Ekkelenkamp twintig minuten voor tijd de 0-3 maakte. Telstar kwam nog dicht bij een punt door goals van Illias Bronkhorst en Reda Kharchouch, maar daar bleef het bij.

Helmond Sport - Jong PSV 2-3

Jong PSV kwam in de elfde minuut brutaal aan de leiding in Helmond. Sekou Sidibe dook op achter de verdediging, nam de bal aan in het strafschopgebied en passeerde doelman Stijn van Gassel: 0-1. Negen minuten later verdubbelden de Eindhovenaren hun voorsprong. Robin Schoonbrood mocht in de zestien vrij aannemen en vond met rechts de verre hoek: 0-2. Na iets meer dan een half uur werd het nog erger voor Helmond. De weggesnelde Amar Catic legde de bal breed op Sidibe, die eenvoudig voor zijn tweede treffer tekende: 0-3. Tien minuten na rust deed Helmond wat terug. Jong PSV slaagde er niet in om een hoekschop weg te werken en uit de kluts scoorde Ferry de Regt: 1-3. De spanning was helemaal terug toen Helmond tien minuten later opnieuw scoorde. Een inzet van De Regt werd nog gekeerd, maar in de rebound kopte Joroen Verkennis raak: 2-3.

TOP Oss – FC Eindhoven 3-1

TOP Oss liep vrijdagavond uit naar een overtuigende zege op FC Eindhoven. De thuisploeg kwam via Philippe Rommens op 1-0, waarna de ploeg uit Eindhoven met een mooie aanval langszij kwam dankzij Kaj de Rooij: 1-1. Giovanni Büttner zorgde er voor rust nog voor dat TOP Oss met een voorsprong de thee kon nuttigen. Ook na de rust kwam Büttner tot scoren, waardoor de thuisploeg uiteindelijk met 3-1 won en zodoende klom op de ranglijst van de Keuken Kampioen Divisie.

Roda JC Kerkrade - Excelsior 1-3

De Rotterdamse club was op basis van de ranglijst favoriet, maar het was de thuisploeg die vroeg op voorsprong kwam via Roland Alberg, nota bene een ex-speler van Excelsior. In de eerste helft konden de bezoekers de schade echter al herstellen via een kopbal van Joël Zwarts en een eigen doelpunt van Pepijn Schlosser. In de tweede helft vielen er weinig wapenfeiten te noteren. Scheidsrechter Ingmar Oostrom moest het duel nog even stilleggen nadat er voorwerpen op het veld waren gegooid. Vlak voor tijd maakte Zwarts zijn tweede van de avond: 1-3. In de allerlaatste minuut werd het ook nog 1-4 via Ahmad Mendes Moreira